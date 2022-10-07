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كاميرات المراقبة الأمنية.. 20 ألفًا غرامة نشر أو نقل التسجيلات أو إتلافها

كاميرات المراقبة الأمنية.. 20 ألفًا غرامة نشر أو نقل التسجيلات أو إتلافها

كاميرات المراقبة الأمنية.. 20 ألفًا غرامة نشر أو نقل التسجيلات أو إتلافها
٠٥:٤٠:١٧ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصت اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، على عدة غرامات من بينها 20 ألفًا غرامة نشر أو نقل التسجيلات أو إتلافها و5000 لعدم الاحتفاظ بها.

ونشرت الجريدة الرسمية للمملكة “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، كما نشرت الجريدة اللائحة التنفيذية للقرار.

تفاصيل غرامات مخالفة نظام كاميرات المراقبة

وتضمنت اللائحة غرامات لما يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي:

أ- غرامة مقدارها (خمسمئة) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط.

ب- غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.

ج- غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام.

د- غرامة مقدارها (خمسة آلاف) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق ما ورد بالفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام.

هـ- غرامة مقدارها (عشرة آلاف) ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام.

و- غرامة مقدارها (عشرون ألف) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

ي- يصدر بقرار من الوزير جدول تحدَّد فيه المخالفات التي يُلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة محل المخالفة، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما ألزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.

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