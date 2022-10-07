«ثق بالله» كانت انطلاقته.. مواطن يتغلّب على إعاقته ويدخل عالم البرمجة

تواصل – واس :

تغلب الشاب أنس التركي على إصابته وخرج لتوقيع كتابه الذي يحمل عنوان “ثق بالله” بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022، الذي يقام في واجهة الرياض.

وبدأت قصة التركي في عام 2013 عندما تعرض لحادث بعد ركوبه الدباب البحري الذي نتج عنه إصابه في الحبل الشوكي، أفقدته القدرة على المشي والحركة بين ليلة وضحاها.

لم يستطع حينها سوى تحريك عينيه وشفتيه دون القدرة على التحدث ولكن لم تقف أمام أصراره بوجوده على قيد الحياة، لديه همة عالية وقوة في الإيمان والإرادة، فقد بدأ قصته الملهمة مع إعادة التأهيل والعلاج وخَلق طُرق للتواصل البديل، لينتقل من مرحلة العجز إلى مرحلة التمكين.

تطور التركي وأصبح يعبِّر رويداً رويداً بملامح وجهه ويستخدم يده ليترجم مشاعره مبتكراً لغةً خاصةً به، وبمساعدة والدته تقدم دراسيا وهو الآن طالب ومبرمج في مجال تقنية المعلومات في الجامعة، متميزاً بين أبناء جيله حافظاً للقرآن كاملاً ومجيداً للغتين الإنجليزية والعربية وكاتباً ملهما.

الأم وقفت بجانب ابنها في برمجة وتطوير التطبيق الإلكتروني

وساعد والدته في برمجة وتطوير تطبيق إلكتروني باسم ” المتحدث العربي الذكي”، الذي بإمكانه أن يتكلم بذكاء ويحتوي على الكثير من المميزات مثل حفظ عبارةٍ أو صورةٍ يتم النقر عليها للتحدث، ويمكنه أن يتنبأ بالذي سيقوله المستخدم من خلال الذكاء الاصطناعي، ليكون هذا التطبيق وقفاً تقنياً خيرياً يمكن تنزيله على الأجهزة الذكية، يسهم في تمكين ذوي الإعاقة و أطفال التوحد وكبار السن من التعبير والتحدث عن طريقه.

كما أسهم مع والدته في تأسيس جمعية خيرية باسم “جمعية تواصل للتقنيات المساعدة لذوى الإعاقة”، وهي مصرحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبإشراف فني من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تُعنى بتقديم التقنيات المساندة لذوي الإعاقة وتمكينهم من الإنتاج والإبداع .

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