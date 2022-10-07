نافورة مياه حمراء تثير الجدل في إيران.. ما علاقتها بقتل المتظاهرين؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر تحول نافورة في العاصمة الإيرانية “طهران” إلى اللون الأحمر الدموي، في إشارة إلى قتل المتظاهرين الإيرانيين على يد قوات النظام.

هذا الفيديو تداوله النشطاء بكثافة واعتبروا أنه يرمز إلى قمع المظاهرات الإيرانية بالقوة وإحكام النظام قبضته عليها، بعد تداول فيديوهات سابقة لعملية صيد المتظاهرين بالرصاص الحي.

تظاهرات في مدن أوروبية دعما للمحتجين الإيرانيين

وخلال الأيام الماضية، تظاهر الآلاف في مونتريال ومدن كندية أخرى تضامناً مع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب الإيرانية.

وهزت موجة من أعمال العنف شوارع إيران منذ وفاة أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، بعد أيام من اعتقالها بزعم عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء.

وخرجت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد على الرغم من حملة القمع الدموية التي قالت جماعات حقوقية إنها خلّفت أكثر من 75 قتيلاً.

المرشد يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب المعادي بتأجيج المظاهرات

وفي أول ظهور له بعد مقتل “أميني”، ألقى علي خامنئي، المرشد الإيراني، باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وما وصفهم بالغرب المعادي لبلاده في تأجيج المظاهرات التي خرجت خلال الفترة الماضية، واستمرت حتى أسبوعها الثالث لتعم البلاد.

وقال خامنئي في خطابه خلال حضوره حفل تخرج دفعة من ضباط الشرطة الإيرانية في جامعة الإمام الحسن المجتبى، إن الأزمة تكمن في أن مثيري الشغب ليسوا إيرانيين حقيقيين، وإنما هم مدعومون من الخارج وبالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

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