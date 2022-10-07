«ماكرون» يصدم الأمريكيين بشأن الغاز: لن ندفع 4 أضعاف سعره (فيديو)

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وجه الرئيس الفرنسي ماكرون رسالةإلى الأمريكيين قائلاً: “أقول لأصدقائنا الأمريكيين بروح الصداقة أنتم رائعون تزودوننا بالغاز لكن لا يمكن أن ندفع 4 أضعاف سعره لكم. أرجوكم بحق الصداقة لا تفعلوا”.

ماكرون يطالب النرويج بتعزيز إجراءاتها

وكان الرئيس الفرنسي طالب النرويج، التي أصبحت أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، بـ”تعزيز إجراءاتها” للإسهام في الحد من ارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وقال الإليزيه في بيان إنه “خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوريه، رحب الرئيس الفرنسي بجهود النرويج لزيادة صادراتها، وبالتالي الإسهام في تقليل اعتماد أوروبا على المحروقات الروسية”.

وأضاف البيان أن ماكرون “دعا النرويج إلى مواصلة إجراءاتها وتعزيزها لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا”.

وتنتج النرويج حاليًا الغاز بكامل طاقتها لتلبية احتياجات أوروبا، وبحسب التوقعات الرسمية فمن المرجح أن تصل صادرات أوسلو من الغاز هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 122 مليار متر مكعب.

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