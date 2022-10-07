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إعلان آخر موعد لاستقبال المشاركات بجائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني
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إعلان آخر موعد لاستقبال المشاركات بجائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني

إعلان آخر موعد لاستقبال المشاركات بجائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني

إعلان آخر موعد لاستقبال المشاركات بجائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني
٠٤:٥٦:٠٤ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام أن يوم الاثنين 10 أكتوبر الجاري، هو آخر موعد لاستقبال المشاركات في جائزة التميُّز الإعلامي لليوم الوطني الـ 92 من خلال مختلف الأعمال الإعلامية الإبداعية.

ويجري تنظيم الجائزة في نسختها الثالثة هذا العام بشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة.

تشهد الجائزة إقبالاً متزايدًا

وقال وكيل وزارة الإعلام للتواصل والمتحدث الرسمي الدكتور عبد الله المغلوث إن الجائزة التي انطلقت في 20 سبتمبر الماضي؛ تشهد إقبالًا متزايدًا على مستوى الجهات والأفراد، وذلك من خلال 9 مسارات إعلامية.

وتلك المسارات هي: الحملات الإعلامية للجهات الحكومية، والصور الفوتوغرافية الإبداعية، والفيديو للقطاع الخاص وغير الربحي، والمادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد، والتغطيات الصحفية، والإنتاج التلفزيوني، والإذاعة والبودكاست، والأغنية الوطنية، إضافة إلى المسار التاسع المخصص للأفلام السياحية.

يشار إلى أنهما جائزتان تقدمان للمبدعين من الأفراد والجهات، لإبراز التنوع الجغرافي والأماكن السياحية في مناطق المملكة، بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة.

يُذكر أنّ الجائزة تستقبل مشاركاتها من الجهات والأفراد من المواطنين والمقيمين، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة awards.media.gov.sa.

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الكلمات الدلالية:
التميز الإعلامي التواصل الحكومي جائزة التميز الإعلامي مركز التواصل الحكومي

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