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أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
٠٤:٠٥:٤٢ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها خدمة التعرف على أسعار العملات في المملكة مقابل الريال، اليوم الجمعة، الموافق 7 من أكتوبر، وذلك وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

أسعار العملات

الدولار الأمريكي 3.7591 ريال.

اليورو 3.67 ريال.

الجنيه الإسترليني 4.19 ريال.

الدرهم الإماراتي 1.02 ريال.

الدينار البحريني 9.96 ريال.

الدينار الكويتي 12.13 ريال.

الريال العماني 9.76 ريال.

الريال القطري. 1.03 ريال.

الدولار الكندي 2.74 ريال.

الدولار الإسترالي 2.41 ريال.

الين الياباني 0.03 ريال.

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أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

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