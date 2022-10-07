العالم في أسبوع.. إغلاق جدارة وأوبك تُخفّض الإنتاج والتوتر يتصاعد في إيران

تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً ـ المملكة:

أعلن برنامج حساب المواطن أنه باقي 3 أيام على إيداع الدفعة الـ 59 من برنامج حساب المواطن.

في الوقت نفسه، كشف البرنامج، أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، طالما أن البيانات جميعها صحيحة، مؤكدًا أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وفي حال صدرت للمستفيد نتيجة الأهلية مؤهل بتاريخ 29/9/2022، وانطبقت عليه معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 أكتوبر”.

أعلنت منصة جدارة الإلكترونية، أنه تم إغلاقها وجار العمل على الانتقال إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأضافت “جدارة” أن كل البيانات المسجلة سابقًا بما فيها النقاط المكتسبة ستكون متوافرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,114مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال، فيما يقــدر أن يتم تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، في قصر السلام بجدة، على ترقية 7 من كبار المسؤولين.

ثانيًا الدولي:

قررت مجموعة “أوبك+” خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت مصادر، أن هذه الخطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين، وفقا لـ”رويترز”.

أصدر أمير الكويت، أمرًا أميريًا بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا للوزراء.

يشار إلى أنه بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، تقدم مجلس الوزراء الكويتي باستقالته إلى أمير البلاد.

أعلنت جمعية المودعين اللبنانيين، عن اقتحام مصرف في الضاحية الجنوبية ببيروت، وذلك وفقًا لقناة “العربية”.

وتتواصل عملية اقتحام البنوك والمصارف في لبنان؛ حيث يرغب المودعون في الحصول على أموالهم بعد قرار لبنان بإعلان حالة “الإفلاس العام”.

أسفر تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو إن سيارة انفجرت بعد ظهر اليوم الجمعة، في شارع 100 متر بمدينة أربيل.

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الأمنية قامت باعتقال مراسل صحيفة “دنياي اقتصاد”، البرز نظامي، بعد أن داهمت مبنى الصحيفة في العاصمة طهران، حسب “إيران إنترناشيونال”.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، انضمام مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك الأوكرانية إلى روسيا، معتبرًا “أن الناس اتخذوا خيارهم في الاستفتاء”.

وأضاف الرئيس الروسي: “باتت لدينا الآن 4 أقاليم جديدة في روسيا.. واختيار الناس للانضمام إلى روسيا مرتبط بالتاريخ”.

صرح البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن “خيبة أمله” من قرار “أوبك+” خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.

وحسب بيان البيت الأبيض، سيقرر بايدن الاستمرار في السحب من احتياطيات النفط الأميركي في أعقاب قرار “أوبك+”، في حين دعا الرئيس الأمريكي شركات النفط لخفض أسعار البنزين.

اقرأ أيضًا:

العالم في أسبوع.. تعديل وزاري بالمملكة وتسريب غاز “نورد ستريم” في أوروبا

العالم في أسبوع.. اليوم الوطني بالمملكة وتعبئة الجيش الروسي واشتعال الأوضاع بإيران