الدولار ينخفض مجددًا أمام اليورو والجنيه الإسترليني.. تعرف على السبب

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يعتقد خبراء إستراتيجيون أن أي تراجع في قيمة الدولار لن يستمر، وذلك بعد تراجعه اليوم قبيل صدور التقرير المهم عن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، وفقًا لـ”رويترز”

وعوض اليورو والجنيه الإسترليني خسائر الليلة الماضية وارتفعا للمرة الأولى في ثلاث جلسات، فيما عاد الين الياباني للصعود بعد تجاوز آخر لمستوى 145 الرئيس مقابل الدولار.

وأيد عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجهة النظر القائلة إن البنك المركزي لم ينته بعد من رفع أسعار الفائدة في ظل سعيه إلى كبح جماح التضخم، ومن المتوقع أن ترتفع الفائدة أكثر.

اليورو يصعد في أحدث تعاملات اليوم

وصعد اليورو في أحدث تعاملات اليوم 0.1 في المئة إلى 0.9801 أمام الدولار وارتفع الجنيه الاسترليني 0.3 في المئة إلى 1.1192 دولار بعد أن انخفض 1.4 في المئة الليلة الماضية. وكان قد ارتفع إلى ما وصل إلى 1.1493 أمام الدولار في وقت سابق من الأسبوع بعد أن تراجعت الحكومة البريطانية عن خفض مقرر لأعلى شريحة من ضريبة الدخل.

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي 0.1 في المئة إلى 112.11 نقطة بعدما ارتفاع بنحو واحد في المئة الليلة الماضية، ويتجه صوب الانخفاض بنسبة 0.16 في المئة هذا الأسبوع.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المرتقب صدوره اليوم. ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس.

وارتفع الين في أحدث تعاملات اليوم 0.2 في المائة إلى 144.91 أمام الدولار ليقترب من أدنى مستوى له في 24 عاما عند 145.90 الذي سجله الشهر الماضي مما دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة الهشة.

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