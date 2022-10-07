منظم المياه: هناك أخطاء بقراءة بعض العدادات نقوم بمعالجتها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول بمنظم المياه، إن هناك أخطاء بقراءة بعض العدادات نقوم بمعالجتها.

جاء ذلك في تصريحات لفضائية “الإخبارية”، أدلى بها مدير عام الإدارة العامة للأنظمة وأمانة اللجان في منظم المياه، فهد القحطاني.

وقال القحطاني إن هناك نسبة معينة من الأخطاء في قراءة عداد المياه تتم معالجتها.

فحص عداد المياه

واضاف أن “رسوم فحص العداد في حال عدم وجود خطأ 150 ريالاً”.

ومؤخرًا، قال منظّم المياه إنه بناءً على التقارير الصادرة من خلال منصة تصعيد الشكاوى، فإن 59% من الشكاوى تتعلق بارتفاع استهلاك المياه التي تنطوي في معظمها على وجود تسربات غير ظاهرة.

وأضاف أن عدد المسجلين في المنصة قد بلغ أكثر من 33 ألف مسجل فيما وصلت نسبة معالجة الشكاوى إلى 97%.

ودعا منظم المياه للتواصل من خلال الموقع الرسمي wr.gov.sa أو حسابات التواصل الاجتماعي Water_Regulator@ للإجابة على الاستفسارات.

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