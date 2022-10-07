«الصحة»: الكشف المبكر لسرطان الثدي يجعل نسبة الشفاء تزيد عن 95%

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قالت المنصة الرئيسة لوزارة الصحة “عش بصحة”، إن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يجعل نسبة الشفاء تزيد عن 95%.

وقالت في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”: “خلي شعارك دائمًا استعن بالله ولا تعجز.. ولا تتكاسلي عن كشفك المبكر لسرطان الثدي لأنه يجعل نسبة شفاءك تزيد بنسبة 95%”.

ومؤخرًا، نصحت مدينة الملك سعود الطبية، بضرورة إجراء تصوير الثدي بالماموغرام كل عامين عند بلوغ الـ 40 عامًا، مع ضرورة إجرائه لمن بلغن سن الـ 30 عامًا في بعض الحالات

توعية حول المرض

وشددت على أن الفحص يكون ضروريًا للاتي بلغن سن الـ 30، عند وجود تاريخ عائلي للإصابة أو إصابة سابقة بالمرض، وعند التعرّض لمعالجة إشعاعية بشكل عام في عمر صغير، وعند وجود إصابة بسرطان الثدي من الأقارب بالدرجة الأولى.

وأضافت أن 80% من أورام الثدي هي أورام حميدة غير سرطانية، حيث يعمل الاكتشاف المبكر للمرض على سرعة وسهولة العلاج، وبهذا يكون سببًا رئيسًا لانخفاض معدل الوفيات.

الاستفادة من تقنية الماموجرام

من جانبها، أوضحت استشارية الأورام، الدكتورة أم الخير أبو الخير، أهمية فحص الماموجرام في الكشف عن الإصابة بسرطان الثدي.

وأضافت أن فحص الماموجرام يمكنه اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي قبل حدوثها بعامين أو ثلاثة أعوام (أي قبل تكون الورم)، حسب صحيفة “البلاد”.

ونوهت عن وزارة الصحة توفر الكشف المبكر عن سرطان الثدي مجانًا طيلة العام، وتتم إحالة من لديها أعراض مقلقة إلى مدينة الملك فهد الطبية لأخذ عينات واستكمال مسار العلاج.

كما أن معظم المستشفيات الحكومية لديها قسم رعاية أوّلية يقوم بفحص الماموجرام للمرحلة السنية المطلوب الفحص فيها كل عام.

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