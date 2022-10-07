4 طرق فعالة للتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم

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تزداد فرص التعرض للعديد من المشاكل الصحية بسبب تراكم الأملاح في الجسم ومن أبرز هذه الأعراض التورم بالجسم، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الشعور بالتعب وزيادة الشعور بالصداع الشديد، وفقًا لموقع “webmed”.

الشعير:

يعد من الأعشاب المهمة لجسم الإنسان، والتي لها دور كبير في علاج زيادة الأملاح في الجسم، كما أنه يحتوي علي بعض الخصائص المهمة التي لها دور في الحفاظ على صحة الكلى، ويرجع السبب إلى احتوائه على المواد التي تساهم في تخلص الجسم من الصوديوم الزائد عن طريق التبول.

البقدونس:

يعالج زيادة الاملاح في الجسم لأنه من الخضراوات المدرة للبول والتي تسهم بشكل كبير في التخلص من السموم المتراكمة بالجسم، ولذا عليك إضافته إلي نظامك الغذائي اليومي، بالإضافة إلي أنه يسهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الشخص الذي يعاني من الأملاح الزائدة.

الشمر:

يعد من الأعشاب الغنية بالبوتاسيوم وأيضًا هي منخفضة الصوديوم وبالتالي فهو مفيد جدًا في التخلص من نسبة الأملاح العالية.

الريحان:

يعد من الأعشاب منخفضة الصوديوم والغنية بالوتاسيوم، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تسهم بشكل كبير في علاج زيادة نسبة الأملاح في الجسم.

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