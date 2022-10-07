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عاجل.. قتلى وجرحى في تفجير سيارة وسط أربيل بالعراق

عاجل.. قتلى وجرحى في تفجير سيارة وسط أربيل بالعراق

عاجل.. قتلى وجرحى في تفجير سيارة وسط أربيل بالعراق
٠٢:٥٧:٠٤ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أسفر تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق عن سقوط قتلى وجرحى.

محافظ أربيل يوضح

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو إن سيارة انفجرت بعد ظهر اليوم الجمعة، في شارع 100 متر بمدينة أربيل.

وأضاف أن سائق السيارة قد توفي على الفور، مؤكدًا أن السلطات المعنية باشرت التحقيقات في الانفجار، دون مزيد من التفاصيل.

غير أن وسائل إعلام عراقية محلية قالت إن التفجير الذي جرى بعبوة ناسفة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وخلال الأشهر الأخيرة تعرضت أربيل للعديد من التفجيرات التي أفرزت عن سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد الجاني على الفور.

وفي يونيو الماضي أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن وقوع هجوم بطائرة مسيّرة استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل شمالي العراق.

وآنذاك، استهدفت قذيفة الطريق المؤدي إلى مصيف صلاح الدين بالقرب من المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية التي لاتزال قد الإنشاء، مما ألحق أضرارًا مادية بعدة سيارات مدنية.

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أربيل العراق تفجير سيارة تفجير سيارة مفخخة سيارة

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