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منذ مارس.. توقعات عالمية بتسجيل الذهب أكبر ارتفاع في أسبوع

منذ مارس.. توقعات عالمية بتسجيل الذهب أكبر ارتفاع في أسبوع

منذ مارس.. توقعات عالمية بتسجيل الذهب أكبر ارتفاع في أسبوع
٠٣:١٥:٥٣ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات: 

يترقب المستثمرون صدور تقرير عن الوظائف الأمريكية قد يؤثر على مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، فيما لا تزال أسعار الذهب تتجه صوب أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس مدعومة بانخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1713.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0904 بتوقيت جرينتش. وصعدت الأسعار بنحو 3.3 في المائة هذا الأسبوع، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1719.80 دولار للأوقية.

تباطؤ توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسات النقدية

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز “ننتظر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وستكون هذه لحظة مهمة جدًا لأن توقعات السوق تحولت بطريقة ما في الآونة الأخيرة إلى تباطؤ توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسات النقدية”.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي وستكون بيانات الوظائف، إذا جاءت أفضل من التوقعات، بمثابة سبب لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 20.77 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 928.93 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2268.33 دولار للأوقية.

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