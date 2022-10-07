هيئة النقل تصدر دليل سلامة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة

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أصدرت الهيئة العامة للنقل الدليل الإرشادي لسلامة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة عبر موقعها الإلكتروني tga.gov.sa بثلاث لغات مختلفة: (العربية – الإنجليزية – الأوردو) .

ويتضمن الدليل إرشادات حول شروط السلامة العامة الواجب توفرها واتباعها في حال مزاولة النشاط، وعدد من الأقسام الأخرى كأهم المصطلحات والتعاريف المهمة، وسجل نطاق تطبيق نقل البضائع غير الخطرة، إضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة في نقل وتثبيت البضائع.

دليل سلامة شاحنات النقل

ويهدف الدليل الذي يحتوي على أحد عشر جزءًا إلى مساعدة سائقي الشاحنات على معرفة متطلبات السلامة العامة في مركبات نقل البضائع غير الخطرة لشاحنات (نقل المواشي، نقل الحاويات، نقل المواد المجمدة/ المبردة، نقل المواد الصلبة، نقل السيارات وسحب المركبات، نقل المعدات الثقيلة، نقل الحمولات الاستثنائية) ضمن أنماط النقل المختلفة.

ويرشد الدليل إلى بعض شروط السلامة الواجب توفرها أو اتباعها في حال مزاولة النشاط، كما يأتي استمرارًا لجهود الهيئة العامة للنقل في تسهيل الوصول إلى اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، ومعرفة متطلبات السلامة العامة في مركبات نقل البضائع غير الخطرة بين وداخل المدن.

والدليل الإرشادي لسلامة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة يعدّ إطاراً إرشادياً لسائقي الشاحنات في المملكة، ويتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يمر بها السائق خلال رحلته، بالإضافة للالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة نقل آمنة، تبدأ من موقع الشحن حتى الوصول للوجهة المقصودة.

رابط تحميل الدليل الارشادي من : هنــا

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