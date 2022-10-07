تراجع مفاجئ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في المملكة

تواصل – فريق التحرير :

تراجعت أسعار الذهب في المملكة، صباح اليوم الجمعة 7 أكتوبر، في ظل تراقب المعدن النفيس عالميًا لبيانات الوظائف الأمريكية.

وجاء هذا التراجع بعد صعود المعدن النفيس في السوق العالمي إثر هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 24: 206.77 ريال، ما يعادل (55.14 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 22: 189.54 ريال، ما يعادل (50.54 دولار).

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة: 180.92 ريال، ما يعادل (48.25 دولار).

وسعر جرام الذهب عيار 18: 155.08 ريال، ما يعادل (41.35 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14: 120.62 ريال، ما يعادل (32.16 دولار)

ويرتبط أداء سوق الذهب بشكل كبير بأداء الأسواق العالمية خاصة مع انتهاج المملكة سياسة نقدية تقضي بتثبت سعر الريال مقابل الدولار عند مستوى محدد.

ومنذ انتهاج الفيدرالي الأمريكي سياسة رفع أسعار الفائدة مني الذهب بخسائر كبيرة.

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