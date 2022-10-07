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دراسة حديثة: الصيام المتقطع يقلل الإصابة بالزهايمر
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دراسة حديثة: الصيام المتقطع يقلل الإصابة بالزهايمر

دراسة حديثة: الصيام المتقطع يقلل الإصابة بالزهايمر

دراسة حديثة: الصيام المتقطع يقلل الإصابة بالزهايمر
٠٢:٢٢:٤٦ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن فائدة جديدة للصيام، وقالت إنه يقلل الإصابة بمرض الزهايمر.

وخلصت الدراسة، التي أجرت تجاربها على الفئران أولا، ونُشرت في مجلة Cell Reports، أن الصيام المتقطع يقلل الإصابة بمرض الزهايمر.

وخلال الدراسة، قام فريق من جامعة جنوب كاليفورنيا بدراسة الفئران السليمة ومجموعتين من الفئران المعرضة لخطر الإصابة بالخرف، المعروفة باسم E4FAD و3 xTg، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وبحسب المصدر ذاته، تم تغذية الفئران بنظام غذائي يحاكي الصيام المتقطع على مدى أربعة إلى خمسة أيام في المرة الواحدة، مرتين في الشهر، وبين هذه الدورات، تناولوا نظامًا غذائيًا منتظمًا.

وأظهرت النتائج أن الفئران المشاركة في نظام محاكاة الصيام أظهرت انخفاضًا “ملحوظًا” في مادة الأميلويد بيتا، وهي مادة تتراكم في الدماغ ويشتبه في أنها تؤدي إلى الخرف.

الصيام يقي من الخرف

وحلل الفريق أيضًا بيانات من تجربة سريرية صغيرة درست نظامًا غذائيًا يركز على الصيام المتقطع في البشر الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، أو مرض الزهايمر.

وأظهرت النتائج أن الصيام سيكون خيارًا “آمنا” للبشر.

ويعد مرض الزهايمر أحد أكثر أمراض الخرف شيوعًا، ويمنع خلايا الدماغ أو الخلايا العصبية من العمل بشكل صحيح، ما يؤثر على الذاكرة والأفكار والكلام.

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الكلمات الدلالية:
الخرف الصيام دراسة حديثة فوائد الصيام مرض الزهايمر

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