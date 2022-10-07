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تنبيه مهم من «المرور» بخصوص حركة السير والتوقف للصلاة
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تنبيه مهم من «المرور» بخصوص حركة السير والتوقف للصلاة

تنبيه مهم من «المرور» بخصوص حركة السير والتوقف للصلاة

تنبيه مهم من «المرور» بخصوص حركة السير والتوقف للصلاة
٠٢:٠٧:٣٧ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، من الوقوف الخاطئ دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق، وطالب باختيار الموقف الصحيح عند التوقف للصلاة.

وقالت في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”: “لا تكن سببًا في عرقلة حركة السير على الطرق بالوقوف الخاطئ دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق”.

اختر الموقف الصحيح

وأضافت: “عند التوقف للصلاة عليك باختيار الموقف الصحيح”.

والخميس، حذرت الإدارة العامة للمرور، من إساءة استعمال منبه المركبة خلال السير.

وقبل أيام، حذرت الإدارة العامة للمرور، من بعض السلوكيات والممارسات السلبية على الطريق والتي تتسبب في الارتباك المروري.

وقال المرور: “تجنب السير ببطء في الطرق العامة لممارسة هذه السلوكيات:

1- تبادل أطراف الحديث.

2- الاستدلال على موقع معين.

3- مشادة حادث على الطريق.

 

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الكلمات الدلالية:
المرور المرور السعودي المرور وعرقلة حركة السير عرقلة حركة السير

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