فيديو لـ”تواصل”.. طوربيد روسي نووي يمكنه محو بريطانيا من على وجه الأرض

تواصل – فريق التحرير :

تمتلك روسيا سلاحًا جديدًا تقول إنه قادر على محو بريطانيا من على وجه الأرض وهو طوربيد يمكن تركيبه في غواصة ويطلق من تحت الماء ويسمى “بوسيدون”.

وبحسب فيديو لصحيفة تواصل الإليكترونية، فإن المعلومات المتاحة عن هذا الطوربيد أن يملك قوة تدميرية هائلة تعادل في قوتها 150 ضعف قنبلة هيروشيما ويمكنه إحداث أمواج عالية تصل إلى 500 متر ارتفاعًا.

ويخشى الناتو من اختبار طوربيد بوسيدون الفائق، وهو مقذوف قادر على السفر لمسافة تصل إلى 10000 كيلومتر تحت الماء ثم الانفجار بالقرب من الساحل لإحداث تسونامي مشع.

روسيا قدمت الطوربيد النووي في عام 2018

وقدمت روسيا الطوربيد النووي في عام 2018 كوسيلة لضمان التفوق العسكري لموسكو ، على الرغم من أن الخبراء النوويين جادلوا بأنه يمكن تحقيق التأثير نفسه مع صاروخ عابر للقارات مثل الصواريخ التي تعمل منذ الستينيات.

ويبلغ طول الغواصة “بيلجورود” 184 مترًا وعرضها 15 مترًا ويمكنها السير بسرعة 60 كيلومترًا في الساعة تحت الماء، وتمتلك من بين ترسانتها طوربيد بوسيدون الفائق، وهو مقذوف يبلغ طوله 24 مترًا قادرًا على حمل رأس نووي قوته حوالي 2 ميجا طن.

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