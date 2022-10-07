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“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على هذه المنطقة اليوم

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على هذه المنطقة اليوم

“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على هذه المنطقة اليوم
٠١:٣٧:٣٢ م، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس :

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الروية على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة ، والطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

موعد نهاية الحالة

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

تقلبات جوية خلال الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة، هطول أمطار رعدية وتكون للسحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على كل من عسير الباحة مكة المكرمة.

وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية، على كل من عسير والباحة حتى الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

بينما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، بمشيئة الله.
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الكلمات الدلالية:
الأمطار الحالة المطرية الطقس طقس اليوم

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