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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق
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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق
٠٣:٠٢:٢٣ ص، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة، هطول أمطار رعدية وتكون للسحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على كل من عسير الباحة مكة المكرمة.

وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية، على كل من عسير والباحة حتى الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

بينما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الباحة عسير مكة المكرمة

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