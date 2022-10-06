الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الاحتجاجات الغاضبة تجتاح شوارع طهران ليلا: نهايتك اقتربت يا خامنئي
فحص أدلة يؤكد حدوث «تخريب متعمد» في خط نورد ستريم للغاز
توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق
مشاهد لا تصدق.. الجوع يضرب بريطانيا وطوابير للحصول على الطعام
«السديس» يعتمد أسماء أعضاء المجلس الاستشاري للإقراء في الحرمين الشريفين
اتهامات جديدة تلاحق نجل بايدن.. ما الأمر؟

الرئيسية

 /

محليات

 /

«السديس» يعتمد أسماء أعضاء المجلس الاستشاري للإقراء في الحرمين الشريفين

«السديس» يعتمد أسماء أعضاء المجلس الاستشاري للإقراء في الحرمين الشريفين

«السديس» يعتمد أسماء أعضاء المجلس الاستشاري للإقراء في الحرمين الشريفين
٠٢:٤٥:٣٤ ص، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتشكيل المجلس الاستشاري للإقراء في الحرمين الشريفين.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها، أن مجلس الأمناء يتولى تنظيم عمل الإقراء في الحرمين الشريفين، ويرتبط مباشرةً بـ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقد تم تشكيل المجلس برئاسة وعضوية كلٍ من:

1- فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي رئيساً.

2- فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر القيم نائباً وشيخاً للقراء بالمسجد النبوي.

3- فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي مساعداً لرئيس المجلس بالمسجد الحرام.

4- فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي مساعداً لرئيس المجلس بالمسجد النبوي.

5- فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني نائباً لمساعد الرئيس للمسجد الحرام.

6- فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم عضواً.

7- فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا عضواً.

8- فضيلة الشيخ أحمد بن طالب حميد عضواً.

9- فضيلة الشيخ محمد خليل قاري عضواً.

10- فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن سالم باعثمان عضواً.

11- فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سالم بن غرم الزهراني عضواً.

12- فضيلة الشيخ الدكتور أمين بن إدريس فلاته عضواً.

13- فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد الجارالله عضواً.

14- فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السديس عضواً

15- فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد برهجي عضواً.

16- فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن القرافي عضواً.

17- فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أميناً للمجلس.

18- فضيلة الشيخ محمد بن أسامة خياط مساعداً لأمين المجلس.

ورفع السديس شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، والسعي للارتقاء برسالة القرآن الكريم وأهله في الحرمين الشريفين، ودعم مسيرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن.

الكلمات الدلالية:
الحرمين الشريفين السديس الشيخ السديس المجلس الاستشاري للإقراء شؤون الحرمين

مواد ذات صلة

المزيد
مواطن ثلاثيني يقتل وافداً عربياً طعناً بآلة حادة

مواطن ثلاثيني يقتل وافداً عربياً طعناً بآلة حادة

٠٢:١٥ م، السبت، ١٨ يوليو ٢٠١٥
في قبضة شرطة الرياض.. باكستانيون بزي الأمن يقتحمون منازل العمالة

في قبضة شرطة الرياض.. باكستانيون بزي الأمن يقتحمون منازل العمالة

٠٣:٠٣ م، الأثنين، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٨
النائب العام يوجه بالقبض على المتحرش بالأطفال «طمبق»

النائب العام يوجه بالقبض على المتحرش بالأطفال «طمبق»

٠٨:٢٣ م، الخميس، ٠٥ يوليو ٢٠١٨
موجة غبار تضرب الرياض.. وتنبيه من «أمن الطرق» لقائدي المركبات (فيديو)

موجة غبار تضرب الرياض.. وتنبيه من «أمن الطرق» لقائدي المركبات (فيديو)

٠١:٥٦ م، الجمعة، ١٩ يوليو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *