الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مشاهد لا تصدق.. الجوع يضرب بريطانيا وطوابير للحصول على الطعام
«السديس» يعتمد أسماء أعضاء المجلس الاستشاري للإقراء في الحرمين الشريفين
اتهامات جديدة تلاحق نجل بايدن.. ما الأمر؟
البنتاجون: واشنطن ليست مستعدة لعمل عسكري ضد هذه الدولة
6 ضحايا في لاس فيجاس.. حوادث الاعتداء مستمرة في أمريكا
مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

مشاهد لا تصدق.. الجوع يضرب بريطانيا وطوابير للحصول على الطعام

مشاهد لا تصدق.. الجوع يضرب بريطانيا وطوابير للحصول على الطعام

مشاهد لا تصدق.. الجوع يضرب بريطانيا وطوابير للحصول على الطعام
٠٣:٠١:٠٢ ص، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، بثه أحد المواقع الإخبارية، اصطفاف مواطنين في بريطانيا، بأعداد كبيرة، أمام بنوك الطعام  والجمعيات الخيرية، من أجل الحصول على الطعام.

مليون وجبة شهريا

يعمل لدى إحدى الجمعيات الخيرية في لندن، نحو مائتي موظف، إضافة إلى مائتي متطوع، ويقومون بجمع الغذاء الذي لم يتم بيعه من المحلات التجارية، لتوفير مليون وجبة كل شهر.

في حين يوجد في بريطانيا نحو سبعة ملايين شخص، لا يجدون ما يأكلونه بسبب ضيق ذات اليد، في ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى 10%.

اقرأ أيضا:

الأمم المتحدة: 882 مليون شخص يعانون من الجوع الكارثي حول العالم

“كنا نتبرع بالطعام والآن نحتاجه”

قال أحد البريطانيين الذين يصطفون في طوابير طويلة على الأرصفة في شوارع بريطانيا للحصول على طعام مجاني:” “الغذاء أصبح غالي الثمن، والأمر صعب.. كنا نتبرع بالطعام هنا، والآن ها نحن نحتاجه”.

وأصبحت لدى الدولة العظمى، التي تعد من أقوى اقتصادات العالم اليوم، بنوك طعام، أكثر من مطاعم الوجبات السريعة مثل ماكدونالد و “كي أف سي”، حسي “يورو نيوز”.

 

الكلمات الدلالية:
أزمة الغذاء أزمة غذاء في بريطانيا الجوع بنوك الطعام في بريطانيا لندن

مواد ذات صلة

المزيد
متحدثة التعليم تكشف عن مناهج جديدة لطلاب الابتدائية والثانوية

متحدثة التعليم تكشف عن مناهج جديدة لطلاب الابتدائية والثانوية

٠٣:٣٠ م، السبت، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

تفاصيل جديدة بحادثة «أبو ساطور»: التحرش بالطفلين بدأ في التموينات

٠٩:٢٠ ص، الثلاثاء، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧
خطأ في كتب التربية.. “قطيع أغنام” لشرح حديث “كلكم راع” (صورة)

خطأ في كتب التربية.. “قطيع أغنام” لشرح حديث “كلكم راع” (صورة)

٠٨:٤٤ ص، الثلاثاء، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٤
«حساب المواطن» يوضح الإجراءات المطلوبة من المستفيد حال إلغاء حسابه في البرنامج

«حساب المواطن» يوضح الإجراءات المطلوبة من المستفيد حال إلغاء حسابه في البرنامج

٠٧:٥٨ م، الأربعاء، ٢٠ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *