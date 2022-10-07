مشاهد لا تصدق.. الجوع يضرب بريطانيا وطوابير للحصول على الطعام

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أظهر مقطع فيديو، بثه أحد المواقع الإخبارية، اصطفاف مواطنين في بريطانيا، بأعداد كبيرة، أمام بنوك الطعام والجمعيات الخيرية، من أجل الحصول على الطعام.

مليون وجبة شهريا

يعمل لدى إحدى الجمعيات الخيرية في لندن، نحو مائتي موظف، إضافة إلى مائتي متطوع، ويقومون بجمع الغذاء الذي لم يتم بيعه من المحلات التجارية، لتوفير مليون وجبة كل شهر.

في حين يوجد في بريطانيا نحو سبعة ملايين شخص، لا يجدون ما يأكلونه بسبب ضيق ذات اليد، في ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى 10%.

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“كنا نتبرع بالطعام والآن نحتاجه”

قال أحد البريطانيين الذين يصطفون في طوابير طويلة على الأرصفة في شوارع بريطانيا للحصول على طعام مجاني:” “الغذاء أصبح غالي الثمن، والأمر صعب.. كنا نتبرع بالطعام هنا، والآن ها نحن نحتاجه”.

وأصبحت لدى الدولة العظمى، التي تعد من أقوى اقتصادات العالم اليوم، بنوك طعام، أكثر من مطاعم الوجبات السريعة مثل ماكدونالد و “كي أف سي”، حسي “يورو نيوز”.