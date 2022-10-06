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البنتاجون: واشنطن ليست مستعدة لعمل عسكري ضد هذه الدولة

البنتاجون: واشنطن ليست مستعدة لعمل عسكري ضد هذه الدولة

البنتاجون: واشنطن ليست مستعدة لعمل عسكري ضد هذه الدولة
٠٢:٤٠:٣٣ ص، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، إن واشنطن ليست مستعدة لعمل عسكري ضد كوريا الشمالية التي كثفت إطلاق الصواريخ.

وأوضح المسؤول الأمريكي: “نحن نركز على الحفاظ على المناطق الحرة والمفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ.. ونحث كوريا الشمالية على العمل في نفس الاتجاه”، مضيفا، أعتقد أننا سنواصل العمل بشكل وثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال رايدر : إن الولايات المتحدة مستعدة “للرد بشكل مناسب” على الاستفزازات المحتملة من كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية، قد أطلقت في وقت سابق، صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان ردا على المناورات التي تجري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

الكلمات الدلالية:
البنتاجون الولايات المتحدة عمل عسكري واشنطن

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