6 ضحايا في لاس فيجاس.. حوادث الاعتداء مستمرة في أمريكا

تواصل – فريق التحرير:

قتل شخص، وأصيب 5 آخرون، أمس، في هجوم بسلاح أبيض، خارج أحد المقاهي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، حسبما صرحت به شرطة المدينة.

توقيف المشتبه به

وأوضحت الشرطة، في بيان نشرته عبر “تويتر”، أنه: “حتى الآن، تم تحديد ستة ضحايا على الأقل.. توفيت إحدى الضحايا”، وأنه جرى توقيف المشتبه به وفتح تحقيق.

فيما جرى نقل المصابين إلى المستشى، ولم تعرف حالتهم الصحية تحديدا، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، و”سكاي نيوز عربية”.

اقرأ أيضا:

إطلاق نار وإخلاء مدرسة في الولايات المتحدة.. ماذا يحدث؟

الأمريكيون يعانون

وتعددت حوادث إطلاق النار، والاعتداء بالأسلحة البيضاء، في الآونة الأخيرة، في مناطق متعددة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعضها جرى بشكل عنصري، استهدف السود.

واستدعت حوادث الاعتداء في أمريكا، تعديل قانون حمل السلاح؛ فيما دارت نزاعات سياسية بين الحزبين الأمريكيين “الديموقراطي والجمهوري” تبادل خلالها مسؤولي الحزبين الاتهامات وإلقاء اللوم حول مسؤولية الحوادث الأخيرة.

إطلاق نار في العاصمة

ووصلت حوادث إطلاق النار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث كشفت مصادر إخبارية أمريكية، مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين، في إطلاق نار في العاصمة، خلال شهر أغسطس الماضي.

وحسب المعلومات، تم الإبلاغ عن إطلاق النار عند زاوية شارع O Street NW وشارع N. Capitol شمال شارع New York Avenue، بحسب شبكة “nbc news”.

وعلى الفور، تم استدعاء ضباط شرطة العاصمة إلى المنطقة للإبلاغ عن إطلاق النار على العديد من الأشخاص، وقامت الشرطة بتطويق المنطقة أثناء التحقيق. ولم يعرف على الفور ما إذا كان لديهم مشتبه فيه.