بعد سنوات الدراسة.. طالب يزامل معلمه في إحدى المدارس بالأحساء (فيديو)

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أبدى المعلم محمد القضيب سعادته المغامرة بعمله في مجال التدريس وتربية النشء، مؤكدا أنها من أرقى المهن على الإطلاق.

وقال محمد، لبرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”، وهو معلم في إحدى مدارس الأحساء، إن مهنة التعليم تعد من أرقي المهن، مضيفًا أنه كان في يوم من الأيام طالبًا على مقاعد الدراسة والآن أصبح معلمًا، مرجعًا الفضل في ذلك إلى “معلميه” وخاصة الأستاذ محمد الثابت.

وتابع أنه يمارس مهنة التعليم منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكدا أنه يشعر بالسعادة عندنا يشاهد تخريج دفعة جديدة من الطلاب كل عام، منوها أنه استطاع أن يصبح معلما في نفس المدرسة التي تعلم بها، وتحقق حلمه بأن يزامل أستاذه السابق محمد الثابت.