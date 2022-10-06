الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق
مشاهد لا تصدق.. الجوع يضرب بريطانيا وطوابير للحصول على الطعام
«السديس» يعتمد أسماء أعضاء المجلس الاستشاري للإقراء في الحرمين الشريفين
اتهامات جديدة تلاحق نجل بايدن.. ما الأمر؟
البنتاجون: واشنطن ليست مستعدة لعمل عسكري ضد هذه الدولة
6 ضحايا في لاس فيجاس.. حوادث الاعتداء مستمرة في أمريكا

الرئيسية

 /

دولي

 /

اتهامات جديدة تلاحق نجل بايدن.. ما الأمر؟

اتهامات جديدة تلاحق نجل بايدن.. ما الأمر؟

اتهامات جديدة تلاحق نجل بايدن.. ما الأمر؟
٠٢:٤٣:٣٢ ص، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي، إن المحامي ورجل الأعمال الأمريكي، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، متهم بالكذب في قضية شراء أسلحة، وكذلك يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي.

توجيه الاتهام رسميا لبايدن

وصار توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن بيد الادعاء العام في ولاية ديلاوير، حسب “CNBC”.

فيما تعد هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها الاتهامات لبايدن الابن، ففي ديسمبر 2020 أعلن عن خضوعه لتحقيق ضريبي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديلاوير بسبب شكوك حول تلقيه اموال من روسيا والصين أثناء ادارته لشركة غاز بوريسما الأوكرانية.

اقرأ أيضا:

كلمة «نابية» لـ بايدن في حديث جانبي مع رجل تثير ضجة (فيديو)

معاملات بنكية “مقلقة”

وقبل نحو شهرين، علمت شبكة “سي بي إس نيوز” الأميركية أن أكثر من 150 معاملة مالية تتعلق بشؤون الأعمال التجارية العالمية الخاصة بشركة هانتر أو جيمس بايدن شقيق الرئيس تم تمييزها على أنها مقلقة من قبل البنوك الأمريكية وتحتاج مزيدا من المراجعة.

وشملت بعض هذه المخاوف التحويلات المالية الكبيرة. وقد تشير مثل هذه المراجعات المصرفية إلى مشاكل أعمق، أو قد تكون غير ضارة، حسب “العربية”.

الكلمات الدلالية:
البنوك الأميركية جو بايدن مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي نجل جو بايدن هانتر بايدن هنتر بايدن

مواد ذات صلة

المزيد
الجالية الإسلامية في إيرلندا تنظم معرضًا ثقافيًا للتعرف على الإسلام

الجالية الإسلامية في إيرلندا تنظم معرضًا ثقافيًا للتعرف على الإسلام

٠٣:١٨ م، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
الرئيس اليمني: الحوثيون دُمية بيد إيران ويجب وقفهم

الرئيس اليمني: الحوثيون دُمية بيد إيران ويجب وقفهم

٠٣:٣٤ م، الأثنين، ١٣ أبريل ٢٠١٥
الظروف المناخية في «دونباس» تعطي الأفضلية للأوكرانيين على الروس

الظروف المناخية في «دونباس» تعطي الأفضلية للأوكرانيين على الروس

٠٥:٤٨ م، الجمعة، ١٥ أبريل ٢٠٢٢
اليمن.. غارة للتحالف العربي تدمر مستودع أسلحة للميليشيات في «تعز»

اليمن.. غارة للتحالف العربي تدمر مستودع أسلحة للميليشيات في «تعز»

٠٨:٥١ م، الثلاثاء، ٢٥ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *