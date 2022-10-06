اتهامات جديدة تلاحق نجل بايدن.. ما الأمر؟

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قال مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي، إن المحامي ورجل الأعمال الأمريكي، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، متهم بالكذب في قضية شراء أسلحة، وكذلك يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي.

توجيه الاتهام رسميا لبايدن

وصار توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن بيد الادعاء العام في ولاية ديلاوير، حسب “CNBC”.

فيما تعد هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها الاتهامات لبايدن الابن، ففي ديسمبر 2020 أعلن عن خضوعه لتحقيق ضريبي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديلاوير بسبب شكوك حول تلقيه اموال من روسيا والصين أثناء ادارته لشركة غاز بوريسما الأوكرانية.

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معاملات بنكية “مقلقة”

وقبل نحو شهرين، علمت شبكة “سي بي إس نيوز” الأميركية أن أكثر من 150 معاملة مالية تتعلق بشؤون الأعمال التجارية العالمية الخاصة بشركة هانتر أو جيمس بايدن شقيق الرئيس تم تمييزها على أنها مقلقة من قبل البنوك الأمريكية وتحتاج مزيدا من المراجعة.

وشملت بعض هذه المخاوف التحويلات المالية الكبيرة. وقد تشير مثل هذه المراجعات المصرفية إلى مشاكل أعمق، أو قد تكون غير ضارة، حسب “العربية”.