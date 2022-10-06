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ما الهدف من تأجيل المحاكمة في قضية إيلون ماسك وتويتر لهذا الموعد؟
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ما الهدف من تأجيل المحاكمة في قضية إيلون ماسك وتويتر لهذا الموعد؟

ما الهدف من تأجيل المحاكمة في قضية إيلون ماسك وتويتر لهذا الموعد؟

ما الهدف من تأجيل المحاكمة في قضية إيلون ماسك وتويتر لهذا الموعد؟
٠١:٣٨:٥٦ ص، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قرر قاضي ديلاوير تأجيل المحاكمة في قضية الملياردير الأمريكي، مؤسس “تسلا” إيلون ماسك، والشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى 28 من أكتوبر الجاري.

ويأتي قرار تأجيل المحاكمة بهدف إفساح المجال لإنهاء الصفقة بين ماسك و”تويتر”، حسب العربية”.

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“تويتر” تفجر مفاجأة

وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي، فجرت شركة تويتر مفاجأة من العيار الثقيل قد تغير مسار نزاعها مع الملياردير، إيلون ماسك، بشأن عرض الاستحواذ البالغ 44 مليار دولار الذي سحبه ماسك.

وقالت الشركة في بيان إن فريق “إيلون ماسك” القانوني لم يسلم مراسلاته مع الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي، جيمس جورمان، قبل المحاكمة.

رسائل إيلون ماسك مع مورجان ستانلي

وفي جلسة استماع، الثلاثاء، طلب محامو “تويتر” من قاضي محكمة ديلاوير تشانسري، كاثالين سانت ماكورميك، معاقبة الملياردير “إيلون ماسك” ومحاميه، بسبب عدم تقديم المراسلات.

من جانبها، قالت القاضية إنها “منزعجة” من الطريقة التي تعامل بها فريق أغنى شخص في العالم مع الرسائل، لكنها قالت إنها ستحكم لاحقًا.

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