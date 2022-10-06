الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطاني والأمين العام للأمم المتحدة
وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للشحن
توضيح من برنامج ريف بشأن الأنشطة المدعومة في تبوك
حرس الحدود ينقذ طاقم «سفينة بنمية» تعرضت لحريق أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر
أزمة الغاز تعيد «صداقة» بريطانيا وماكرون
توضيح عاجل من التأمينات الاجتماعية  بشأن استفادة المتقاعدين من  برنامج «تقدير»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطاني والأمين العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطاني والأمين العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطاني والأمين العام للأمم المتحدة
٠١:١٧:٤٢ ص، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين المملكة والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الأمير فيصل بن فرحان السعودية بريطانيا وزير الخارجية

مواد ذات صلة

المزيد
توقف الحركة في مطار الخرطوم بسبب اجتياح الفيضانات للعاصمة

توقف الحركة في مطار الخرطوم بسبب اجتياح الفيضانات للعاصمة

١٢:٤٤ م، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
شاهد.. فيديو يوثق لحظة اختطاف الطفلة شوق سليمان من أحد الأسواق

شاهد.. فيديو يوثق لحظة اختطاف الطفلة شوق سليمان من أحد الأسواق

٠٢:٣٠ م، السبت، ١٣ مايو ٢٠١٧
«الطيران المدني» توضح حقيقة وجود تحالفات لبناء مطار شمال نجران

«الطيران المدني» توضح حقيقة وجود تحالفات لبناء مطار شمال نجران

٠٧:٤٥ م، الثلاثاء، ٠٣ يناير ٢٠١٧
«نزاهة»: 389 بلاغ فساد مالي وإداري خلال العام الماضي

«نزاهة»: 389 بلاغ فساد مالي وإداري خلال العام الماضي

٠٨:٣٦ م، الأحد، ٠٢ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *