وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطاني والأمين العام للأمم المتحدة

تواصل- فريق التحرير:

تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين المملكة والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.