الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
لعشاق البر والمناظر الطبيعية.. «حديقة المطل» للهروب من ضغوط الحياة والعمل لراحة النفس والبال(صور)
ليست في الكتب.. 3 طرق استخدمها رواد الأعمال لربح الملايين
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطاني والأمين العام للأمم المتحدة
وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للشحن
توضيح من برنامج ريف بشأن الأنشطة المدعومة في تبوك
حرس الحدود ينقذ طاقم «سفينة بنمية» تعرضت لحريق أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

ليست في الكتب.. 3 طرق استخدمها رواد الأعمال لربح الملايين

ليست في الكتب.. 3 طرق استخدمها رواد الأعمال لربح الملايين

ليست في الكتب.. 3 طرق استخدمها رواد الأعمال لربح الملايين
٠١:٢١:٠٤ ص، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توجد الكثير من دورات التدريب والكتب وسلاسل المحتوى عبر مواقع التواصل وغيرها، التي تقدم نصائح لرواد الأعمال حول كيفية بناء ثروة.

لكن هناك نصائح لم ترد في الكتب، يحتفظ بها رواد أعمال مخضرمون، ولا يفصحون بها لأحد، وقد ساعدتهم بالفعل في جني الملايين.

ومن هذه النصائح ثلاثا تعد أسرارا، وهي:

1- مراقبة الأفكار والأسلوب

من الضروري أن يقتنع الإنسان بأن الأفكار التي يتبناها، والتي يرددها داخل عقله، هي ما تحدد ما إذا كان بإمكانه صنع الملايين أم لا، لذلك من المهم أن يعمل رواد الأعمال على منظومة الأفكار والمعتقدات الخاصة بهم.

اقرأ أيضا:

4 نصائح لحياة سعيدة بدون قلق.. ماذا تفعل في حالة الفصل من العمل؟

2- وجود هدف قبل تحقيق الربح

ينصح المخضرمون بضرورة التركيز على هدف من العمل قبل تحقيق الربح، لأن هذا الهدف إذا تم تنفيذه بجدية، فمعنى هذا أن الربح مضمون بالضرورة.

3- المراجعة الدورية لدفاتر الحسابات

يجب على رواد الأعمال المحترفون ألا يهملوا مراجعة دفاتر الحسابات بشكل دوري، وليس معنى أن تحقق الملايين، أن تهمل مراجعة حساباتك، فرجال الأعمال الذين حصدوا الملايين يعرفون جيدا أهمية كل قرش يربحونه أو يخسرونه.

الكلمات الدلالية:
أفكار استثمارية تحقيق ثروة جني الملايين رواد الأعمال نصائح لرواد الأعمال

مواد ذات صلة

المزيد
STC الأولى على شركات الاتصالات العربية في النتائج المالية

STC الأولى على شركات الاتصالات العربية في النتائج المالية

٠١:٣٢ م، الأحد، ٠٩ أغسطس ٢٠١٥
انخفاض مؤشر الأسهم الرئيسية خلال تعاملات اليوم.. 14 مليار ريال حجم التداول

انخفاض مؤشر الأسهم الرئيسية خلال تعاملات اليوم.. 14 مليار ريال حجم التداول

٠٤:٤١ م، الأربعاء، ١٧ فبراير ٢٠٢١
“رازن المعرفية” تنظم ملتقى المراجعة الداخلية برعاية وزير التجارة

“رازن المعرفية” تنظم ملتقى المراجعة الداخلية برعاية وزير التجارة

١١:١٢ ص، الأثنين، ٢٦ مايو ٢٠١٤
«التجارة»: أصدرنا 112 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت

«التجارة»: أصدرنا 112 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت

١٠:٢٤ ص، الأثنين، ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *