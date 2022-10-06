ليست في الكتب.. 3 طرق استخدمها رواد الأعمال لربح الملايين

تواصل – فريق التحرير:

توجد الكثير من دورات التدريب والكتب وسلاسل المحتوى عبر مواقع التواصل وغيرها، التي تقدم نصائح لرواد الأعمال حول كيفية بناء ثروة.

لكن هناك نصائح لم ترد في الكتب، يحتفظ بها رواد أعمال مخضرمون، ولا يفصحون بها لأحد، وقد ساعدتهم بالفعل في جني الملايين.

ومن هذه النصائح ثلاثا تعد أسرارا، وهي:

1- مراقبة الأفكار والأسلوب

من الضروري أن يقتنع الإنسان بأن الأفكار التي يتبناها، والتي يرددها داخل عقله، هي ما تحدد ما إذا كان بإمكانه صنع الملايين أم لا، لذلك من المهم أن يعمل رواد الأعمال على منظومة الأفكار والمعتقدات الخاصة بهم.

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2- وجود هدف قبل تحقيق الربح

ينصح المخضرمون بضرورة التركيز على هدف من العمل قبل تحقيق الربح، لأن هذا الهدف إذا تم تنفيذه بجدية، فمعنى هذا أن الربح مضمون بالضرورة.

3- المراجعة الدورية لدفاتر الحسابات

يجب على رواد الأعمال المحترفون ألا يهملوا مراجعة دفاتر الحسابات بشكل دوري، وليس معنى أن تحقق الملايين، أن تهمل مراجعة حساباتك، فرجال الأعمال الذين حصدوا الملايين يعرفون جيدا أهمية كل قرش يربحونه أو يخسرونه.