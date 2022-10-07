لعشاق البر والمناظر الطبيعية.. «حديقة المطل» للهروب من ضغوط الحياة والعمل لراحة النفس والبال(صور)

تواصل- فريق التحرير:

مع ضغوطات الحياة والعمل، يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام والترفيه.

نقدم لكم اليوم نزهة لحديقة المطل بأبها في منطقة عسير، والتي تتيح لك التمتع بمناظر طبيعية رائعة وأجواء خلابة خاصة أنها مرتفعة عن المدينة.

حديقة المطل بأبها

حديقة المطل أبها هي لعشاق البر والجلسات الطبيعية، حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الجبلية ومشاهدة مدينة أبها من مكان مرتفع كما يمكنك الاستمتاع بمشاهدة لحظات غروب الشمس.

إطلالة حديقة المطل

توفر حديقة المطل أبها إطلالة جميلة و مميزة على المدينة، فهي تستحق الزيارة و استكشاف الجمال الذي يميزها، و قد تم افتتاح الحديقة لتصبح ملاذاً للزوار هرباً من ضغط الحياة و صخبها و للاستمتاع بالمناظر الطبيعية و الهواء النقي و الإطلالة الخلابة.

وصف مكان حديقة

تقع الحديقة في حي الشرفية على طريق الملك فيصل، والتي توجد في منطقة مرتفعة عن المدينة لتوفر أجمل الاطلالات عليها، و تتميز الحديقة بمساحاتها الخضراء المفتوحة و أشجارها الكثيرة التي توفر الهواء النقي.

هذا بالإضافة إلى الأعشاب التي تكسو أرض الحديقة و التي يفترشها الزاورين بالجلوس لساعات و هم يستمتعون بأجمل اللحظات برفقة العائلة و الأصحاب.

مرافق الحديقة

1- يوجد بالحديقة دورات مياه توفر مستلزمات النظافة.

2- كما يوجد في الحديقة مطعم للأكلات السريعة.

3- تقدم الحديقة مواقف خاصة للسيارات.

أفضل الأنشطة في الحديقة

توجد العديد من الأنشطة التي يمكن القيام بها داخل الحديقة لقضاء وقت مميز مع العائلة و الأصدقاء، نذكر منها:

التنزه بين الممرات

يجد زوار حديقة المطل الهدوء و السلام الداخلي عند زيارة هذا الحديقة التي تبتعد بموقعها عن صخب المدينة و توفر فرصة المشي بين الأشجار الخضراء و الورود ذات الألوان الزاهية من خلال الممرات الممهدة بشكل جيد.

ركوب الدراجات

لمحبي الرياضة و ركوب الدراجات، تتيح الحديقة بممراتها الكبيرة و الطويلة بإمكانية ركوب الدراجات بسهولة و سلام سواء من قبل الصغار أو الكبار و الذين سيقومون بجولة على دراجاتهم حول هذه الحديقة.

الاسترخاء والجلوس على المقاعد

توفر الحديقة العديد من المقاعد الحجرية أو الخشبية، والتي يفضل الكثيرون الجلوس عليها، وخاصة كبار السن و الذين يريدون الاستمتاع بأجمل المناظر التي توفرها الحديقة سواء على المدينة أو على طبيعتها اللطيفة.

حفلات الشواء والطعام

من أجمل الأنشطة التي من الممكن ممارستها عند زيارة الحديقة هي اصطحاب الطعام والقيام بتحضيره عن طريق الشواء في الأماكن المخصصة، إلى جانب المناظر الطبيعية الموجودة و السماء الزرقاء و الهواء العليل الذي يفتح شهية الزائرين لتناول الطعام.

الاستمتاع بألعاب الأطفال

يوجد في الحديقة مكان خاص يتواجد فيه مختلف أنواع الألعاب للأطفال القادمين مع عائلاتهم و ذلك لقضاء أوقات رائعة من اللعب بالألعاب المختلفة الموجودة و التي تم تناسب الأطفال من سن العامين، و حتى العشر سنوات.

ممارسة الرياضة

تحتوي الحديقة على أماكن مخصصة لرياضتي المشي و الجري وسط المساحات الخضراء الواسعة والتي تساعدك على تنشيط الدورة الدموية بالجسم بالإضافة إلى الاستمتاع بالورود ذات الألوان الزاهية و الأشجار العالية خلال ممارسة الرياضة.

مشاهدة الألعاب النارية

تقام في الحديقة من فترة إلى أخرى عدة فعاليات يتم من خلالها إشعال مختلف أنواع الألعاب النارية التي من الممكن مشاهدتها على مسافة قريبة جداً و التي تزيد من المتعة الموجودة في الحديقة.

الوجبات السريعة في مطعم الحديقة

ينتشر بالحديقة مطعم مشهور لبيع الوجبات السريعة بالإضافة إلى المشروبات الساخنة و الباردة، و بعض المثلجات و المأكولات الخفيفة التي يحبها الصغار و المقدمة من قبل المطعم للاستمتاع بها داخل الحديقة.

مواعيد حديقة المطل

السبت.. على مدار 24 ساعة

الأحد.. على مدار 24 ساعة

الاثنين.. على مدار 24 ساعة

الثلاثاء.. على مدار 24 ساعة

الأربعاء.. على مدار 24 ساعة

الخميس.. على مدار 24 ساعة

الجمعة.. على مدار 24 ساعة

أسعار دخول الحديقة

الدخول إلى الحديقة مجاني بدون أي رسوم.

أين تقع حديقة المطل أبها

يمكنك الوصول إلى الحديقة عن طريق خرائط جوجل عبر الرابط هنا :