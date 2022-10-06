وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للشحن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير الشؤون الخارجية:
مؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية أو الشؤون العامة أو تخصص مماثل.
مدير إدارة البائعين والمصادر:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال) أو مجال ذي صلة.
- خبرة سابقة في العمل كمدير بائع.
طريقة التقديم :
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف وذلك بدءًا من تاريخ 6 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).