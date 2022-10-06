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وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للشحن
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وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للشحن

وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للشحن

وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للشحن
٠١:١٥:١٩ ص، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع  لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير الشؤون الخارجية:

مؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية أو الشؤون العامة أو تخصص مماثل.

مدير إدارة البائعين والمصادر:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال) أو مجال ذي صلة.
  •  خبرة سابقة في العمل كمدير بائع.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف وذلك بدءًا من تاريخ 6 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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