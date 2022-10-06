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توضيح من برنامج ريف بشأن الأنشطة المدعومة في تبوك
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توضيح من برنامج ريف بشأن الأنشطة المدعومة في تبوك

توضيح من برنامج ريف بشأن الأنشطة المدعومة في تبوك

توضيح من برنامج ريف بشأن الأنشطة المدعومة في تبوك
٠١:١٣:٥٠ ص، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج ريف، أن مشتقات الألبان، والسمن، لا يعتبران من الأنشطة المدعومة من منطقة بتوك.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مواطن قال فيه “السلام عليكم، هل السمن  ومشتقات الألبان مدعوم في منطقة تبوك؟”.

وأجاب برنامج ريف بقوله “حياك الله، لا يعتبر من ضمن الأنشطة المدعومة في المنطقة التابعة لك حسب الميز النسبية الزراعية بالمناطق، نشكر لك تواصلك”.

شروط القبول في البرنامج

1- أن يكون المتقدم مواطن أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

11- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

12- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الكلمات الدلالية:
برنامج ريف تبوك دعم ريف منطقة تبوك

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