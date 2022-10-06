مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 11 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 7 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:17 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:44 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 11 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:58

المدينة – 4:59

الرياض – 4:31

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:09

المدينة – 12:10

الرياض – 11:42

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:31

المدينة – 3:32

الرياض – 3:04

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:04

المدينة – 6:03

الرياض – 5:35

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:34

المدينة – 7:33

الرياض – 7:25