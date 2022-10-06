مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 11 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 7 أكتوبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:17 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:44 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 11 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:58
المدينة – 4:59
الرياض – 4:31
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:09
المدينة – 12:10
الرياض – 11:42
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:31
المدينة – 3:32
الرياض – 3:04
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:04
المدينة – 6:03
الرياض – 5:35
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:34
المدينة – 7:33
الرياض – 7:25