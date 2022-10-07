«حصاد الأسبوع الاقتصادي».. ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك وإصدار السندات الخضراء
تواصل – فريق التحرير:
سجل مؤشر ثقة المستهلك في المملكة ارتفاعًا بقدر 9.1% خلال الربع الثالث 2022 مقابل 10.9% في الفترة نفسها من 2021.
فيما أتم صندوق الاستثمارات العامة طرح أولى سنداته الخضراء الدولية، بقيمة 3 مليارات دولار.
وشهدت سوق الأسهم الرئيسة ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، رغم تراجع الأسهم الأمريكية والأوروبية، جراء رفع أسعار الفائدة، وارتفعت أسعار النفط بعد قرار “أوبك+” بخفض الإنتاج.
9.1% ارتفاعا لمؤشر ثقة المستهلك
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في المملكة بقدر 9.1% خلال الربع الثالث 2022، ويعد ارتفاع الربع الثالث 2022 هو السادس على التوالي، حيث كان قد ارتفع 5.1% في الربع الثاني 2021، و10.9% في الربع الثالث، و 6.9% في الربع الرابع؛ وفقا لبيانات وزارة الاستثمار.
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سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية، بقيمة 3 مليارات دولار، وبلغ إجمالي الطرح 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال)، بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، وتأتي ضمن جهود الصندوق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
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«Security Token» تصل إلى السوق المالية
من ناحية أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم، بدء استقبال نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة (Security Token).
وتسعى الهيئة لإتاحة الفرصة للمهتمين لتقديم نماذج الأعمال المرتبطة بإصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة باستخدام تقنية السجلات الموزعة لرقمنة أعمال الأوراق المالية ضمن المختبر.
..والقطاع الخاص يتقدم
كشفت بيانات اقتصادية عن توسع في القطاع الخاص بالمملكة غير المنتج للنفط، مدعومًا بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، ومواصلة الشركات تعزيز نشاطها الشرائي.
السوق المالية تستقبل نماذج أوراق العملة المشفرة «Security Token»
توسُّع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة
مؤشر الأسهم يرتفع
شهد مؤشر الأسهم الرئيس بالمملكة ارتفاعا خلال الأسبوع، وأغلق أمس الخميس عند مستوى 11757.79 نقطة. وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 135 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 305 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.
وفي الوقت نفسه، تشهد البورصة الأمريكية، تراجعا، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 42.45 نقطة إلى 0.14% ليغلق عند 30273.87 نقطة، الأربعاء الماضي، فيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 7.65 نقاط إلى 0.20% إلى 3783.28 نقطة.
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النفط يشتعل بعد قرار “أوبك+”
سجلت أسعار النفط في تعاملات الخميس، صعودًا؛ وذلك إثر اتفاق مجموعة أوبك+ على المزيد من تخفيضات الإنتاج بنحو مليوني برميل.
واختتم تكتل “أوبك+” اجتماعه، الذي عقد الأربعاء الماضي، في فيينا، وقرر خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.