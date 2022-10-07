«حصاد الأسبوع الاقتصادي».. ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك وإصدار السندات الخضراء

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سجل مؤشر ثقة المستهلك في المملكة ارتفاعًا بقدر 9.1% خلال الربع الثالث 2022 مقابل 10.9% في الفترة نفسها من 2021.

فيما أتم صندوق الاستثمارات العامة طرح أولى سنداته الخضراء الدولية، بقيمة 3 مليارات دولار.

وشهدت سوق الأسهم الرئيسة ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، رغم تراجع الأسهم الأمريكية والأوروبية، جراء رفع أسعار الفائدة، وارتفعت أسعار النفط بعد قرار “أوبك+” بخفض الإنتاج.

9.1% ارتفاعا لمؤشر ثقة المستهلك

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في المملكة بقدر 9.1% خلال الربع الثالث 2022، ويعد ارتفاع الربع الثالث 2022 هو السادس على التوالي، حيث كان قد ارتفع 5.1% في الربع الثاني 2021، و10.9% في الربع الثالث، و 6.9% في الربع الرابع؛ وفقا لبيانات وزارة الاستثمار.

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سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية، بقيمة 3 مليارات دولار، وبلغ إجمالي الطرح 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال)، بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، وتأتي ضمن جهود الصندوق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.

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«Security Token» تصل إلى السوق المالية

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم، بدء استقبال نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة (Security Token).

وتسعى الهيئة لإتاحة الفرصة للمهتمين لتقديم نماذج الأعمال المرتبطة بإصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة باستخدام تقنية السجلات الموزعة لرقمنة أعمال الأوراق المالية ضمن المختبر.

..والقطاع الخاص يتقدم

كشفت بيانات اقتصادية عن توسع في القطاع الخاص بالمملكة غير المنتج للنفط، مدعومًا بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، ومواصلة الشركات تعزيز نشاطها الشرائي.