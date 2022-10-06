توضيح عاجل من التأمينات الاجتماعية  بشأن استفادة المتقاعدين من  برنامج «تقدير»

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت التأمينات الاجتماعية أن برنامج “تقدير” هو أحد المبادرات الوطنية التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتسعى لتقديم العروض والمزايا بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لجميع المتقاعدين والمتقاعدات ومستفيديهم من بعدهم.

وأضافت أن ما تردد بشأن البرنامج وأنه لا يشمل متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية غير دقيق، بحسب صحيفة الجزيرة.

وكانت المؤسسة قد أعلنت بنهاية شهر مارس الماضي عن شمول برنامج “تقدير” للمتقاعدين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وبذلك يستفيد من “تقدير” جميع المتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين في المملكة الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية.

ونوهت المؤسسة أنه لا يشترط للاستفادة من برنامج “تقدير” حصول المتقاعد أو المستفيد على بطاقة خاصة أو إجراءات تسجيل في البرنامج، فقد عمل البرنامج على الربط الالكتروني مع مجموعة من شركاء “تقدير”.

كما يمكن استخدام البطاقة التعريفية الرقمية لعميل المؤسسة والتي يمكن الحصول عليها كبطاقة رقمية من خلال تطبيق “تقدير” ودون الحاجة لطباعتها وذلك للاستفادة من جميع عروض برنامج “تقدير”.

ويعتبر برنامج “تقدير” أحد المبادرات التي تفتخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإطلاقها واحتضانها لما فيها من التقدير ورد بعض الجميل لجميع المتقاعدين والمتقاعدات الذين بذلوا الغالي والنفيس في خدمة دينهم ووطنهم.

كما يقدم البرنامج خدماته ومزاياه عبر خمسة مسارات هي التمويل ومزايا خبرة والمسؤولية الاجتماعية والفعاليات تقدم للعملاء مجموعة من العروض والخصومات في مجالات الصحة والترفيه والإسكان والتمويل والتعليم وغيرها.

بُشرى من «الشورى» بشأن الحالات المتضررة من تصحيح ملفات المتقاعدين