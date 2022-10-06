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أزمة الغاز تعيد «صداقة» بريطانيا وماكرون
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أزمة الغاز تعيد «صداقة» بريطانيا وماكرون

أزمة الغاز تعيد «صداقة» بريطانيا وماكرون

أزمة الغاز تعيد «صداقة» بريطانيا وماكرون
١٢:٣٤:١٤ ص، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد بيان فرنسي بريطاني مشترك على تعاون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، بشكل قوي، كما كان في آونة سابقة.

أزمة الطاقة تفرض شروطها

وتتعاون الدولتان فى مجال الطاقة النووية لمواجهة نقص الغاز الروسى؛ بينما قالت رئيسة وزراء بريطانيا: “أعمل من كثب مع الرئيس الرئيس ماكرون والحكومة الفرنسية.. نتحدث عن كيفية عمل المملكة المتحدة وفرنسا معاً بشكل أوثق لبناء مزيد من محطات الطاقة النووية والتأكد من أنّ كلا البلدين يتمتعان بأمن الطاقة في المستقبل”.

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أجندة أعمال على رأسها روسيا

وتابعت: “نحن واضحان جداً لجهة أنّ العدو هو فلاديمير بوتين الذي، بحربه المروّعة على أوكرانيا، هدّد الحرية والديموقراطية في أوروبا ورفع أسعار الطاقة التي يجب أن نواجهها جميعاً”، حسب “العربية”.

وحسب بيان رئيسة الحكومة، اتفقت تراس وماكرون على “تعميق التعاون على صعيد الهجرة غير القانونية ضمن حدود القانون الدولي، والتصدي للمجموعات الإجرامية التي تمارس الاتجار بالبشر في أنحاء أوروبا، الأمر الذي ينتهي برحلات خطيرة عبر المانش”،

الكلمات الدلالية:
أزمة الطاقة إيمانويل ماكرون التعاون البريطاني الفرنسي ليز تراس

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