أوكرانيا تعلن السيطرة على المزيد من الأراضي شرقا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن قائد عسكري أوكراني أن قوات بلاده أن استعادت السيطرة على 93 تجمعا سكنيا، وتمكنت من “تحرير” أكثر من 2400 كلم مربع في المنطقة منذ 21 سبتمبر الماضي.

55 كيلومترا شرقا

وخلال الأسبوعين الماضيين، حسب تصريح البريجادير جنرال أوليكسي جروموف، تقدمت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 55 كلم، في هجوم مضاد على القوات الروسية، في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

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تقدم كبير

وتتقدم القوات الأوكرانية في جهتي الشرق والجنوب في إطار هجوم مضاد قال عنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، إنه حقق تقدما كبيرا وسريعا، حسب “العربية”.

فيما قال جروموف إن القوات الروسية تقاتل لإبطاء التقدم الأوكراني خارج كوبيانسك، وهي بلدة استعادتها القوات في الآونة الأخيرة، وتعتبر مركزا للسكك الحديدية.

موضحا أن خسارتها عقدت بشكل كبير من إجراءات الإمداد والتموين للقوات الروسية في المنطقة، وأضاف:”في اتجاه بلدتي كوبيانسك وسفاتوف، يحاول العدو إبطاء تقدم قواتنا”.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت الهجوم على محور أندرييفو-كريفيري وأبعدناها عن خطوط دفاعنا، مشيرة إلى أنها سيطرت على بلدة زايتسوفا في محور باخموت، وأفشلت محاولة هجوم أوكرانية على محور كوبيانسك.