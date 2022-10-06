مفاجأة.. تصوير المتحرش والتشهير به جريمة قد تتخطى عقوبة المتحرش نفسه

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قال المحامي خالد أبو راشد، إن تصوير المتحرش والتشهير به جريمة قد تتجاوز عقوبته أحيانا عقوبة المتحرش نفسه.

وأضاف المحامي خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، أن المتحرش سيعاقب بموجب نظام مكافحة التحرش، والذي قام بالتصوير والنشر قد يعاقب بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضح “أبوراشد”، أن العقوبة قد تكون مماثلة لعقوبة المتحرش أو أكثر منها أو أقل، لكن سيكون من نشر ارتكب جريمة أيضًا.

واستطرد بالقول : لذلك دائمًا نقول “صوّر وبلّغ”.. لا تصور وتنشر وتشهر.

وكشف المحامي عن الحالات المسموح فيها بالنشر مثل تصوير مخالفة أو جريمة تساعد الجهات الأمنية، ولكن الحريات والخصوصية للأشخاص مكفولة سواء في ملكيتهم الخاصة أو الأماكن العامة.

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