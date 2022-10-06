مع اقتراب الشتاء.. ماذا تعرف عن الإنفلونزا وفترة حضانتها وكيف تنتقل؟

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أوضحت هيئة الصحة العامة، تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء، أن الإنفلونزا عبارة عن عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة بين البشر.

وأضافت الهيئة، أن الإنفلونزا، تهاجم الجهاز التنفسي حيث يصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولًا إلى الرئتين، وتتراوح ما بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية.

طرق انتقال العدوى:

استنشاق الرذاذ المتطاير في الهواء للشخص المصاب عند العطاس أو السعال.

لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ومن ثم لمس العين أو الفم والأنف.

فترة عدوى الإنفلونزا

تتراوح بين يوم واحد قبل ظهور الأعراض إلى 5-7 أيام بعدها، كما يمكن أن تستمر هذه الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

أعراض الإنفلونزا

ارتفاع درجة حرارة أكثر من 38 درجة مئوية.

قشعريرة وتعرق.

صداع.

سعال جاف مستمر.

تعب وإرهاق.

سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

ألم في العضلات.

قد لا يكون لدى بعض المصابين ارتفاع في درجة حرارة الجسم

عوامل الخطورة:

العمر.

وجود الأمراض المزمنة.

ضعف الجهاز المناعي.

السمنة.

الفئات الأكثر عرضة:

العاملين في المجال الصحي.

المصابين بأمراض مزمنة.

الأطفال.

كبار السن.

الحوامل.

متى تجب زيارة الطبيب:

معظم المصابين بالأنفلونزا لا يحتاجون سوى الراحة في المنزل، لكن عند زيادة حدة المرض واستمراره عن أسبوعين تجب رؤية الطبيب، حيث أن أخذ الأدوية غضون 48 ساعة الأولى تساعد على منع مشاكل أكثر خطورة.

مضاعفات العدوى:

التهاب الرئتين.

التهاب الشعب الهوائية.

التهاب في الأذن.

الربو.

مشاكل قلبية.

تسمم الدم.

الوفاة.

الوقاية والعلاج:

الحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بشكل سنوي.

غسل اليدين جيدًا وبانتظام بالماء والصابون.

تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.

تجنب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب ومشاركته الأدوات.

استخدام المنديل عند العطس والسعال والتخلص منه فورًا.

الحرص على تنظيف الأسطح بشكل منتظم (مثل: الطاولات والمقاعد).

تجنب الأماكن المزدحمة.

والعلاج، يكون العلاج عادة الراحة وشرب الكثير من السوائل فقط، ولكن في بعض الحالات قد يصف الطبيب أدوية مضادة للفيروس.