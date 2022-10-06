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بسبب قمع الاحتجاجات.. أمريكا تفرض عقوبات على 7 مسؤولين إيرانيين
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بسبب قمع الاحتجاجات.. أمريكا تفرض عقوبات على 7 مسؤولين إيرانيين

بسبب قمع الاحتجاجات.. أمريكا تفرض عقوبات على 7 مسؤولين إيرانيين

بسبب قمع الاحتجاجات.. أمريكا تفرض عقوبات على 7 مسؤولين إيرانيين
١١:٣٦:٠٤ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران شملت 7 مسؤولين كبار على دورهم في “القمع الدامي” للمظاهرات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزير الداخلية أحمد وحيدي، “أداة النظام الرئيسية في عملية القمع”، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور، “المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت” هما بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.

بايدن توعد بالعقوبات

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عبّر عن قلقه البالغ بشأن التقارير الواردة حول قمع الأمن الإيراني للمتظاهرين السلميين.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة تحاول تسهيل وصول الإيرانيين للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكد جو بايدن، أن واشنطن ستفرض هذا الأسبوع عقوبات على المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين في إيران.

وفي وقت سابق، أبدى البيت الأبيض قلقه من الاضطرابات والاحتجاجات التي تحدث في إيران، مشيرا إلى أن المتظاهرين في طهران يواجهون قمعا من جانب القوات الأمنية.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتلقى إحاطات دورية بشأن التحقيق في تخريب خطي نورد ستريم، مشيرا إلى أن التحقيق سيستغرق وقتا.

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الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات إيران عقوبات أمريكية مهساأميني

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