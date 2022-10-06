الخثلان يوضح حكم شراء الذهب عن طريق المتاجر الإلكترونية

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، إنه مما انتشر في الوقت الحاضر شراء الذهب عن طريق المتاجر الإلكترونية .

وأوضح أن شراء الذهب يجب أن يكون بشكل مباشر بين البائع والمشتري، ولا يجوز أن يتم بطريق التواصل غير المباشر.

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توكيل شخص

ولفت الخثلان إلى أن: “هناك مخرج لا ينتبه له كثير من الناس وهو أن المشتري يوكل من يقبض عنه (كمندوب التوصيل) فيحول المشتري الثمن لحساب البائع، ويسلم البائع الذهب، في الوقت نفسه، لوكيل المشتري.

الذهب بالذهب

وقد نهي النبي ﷺ عن بيع الذهب بالفضة إلا إذا تم قبض الذهب والفضة في مجلس العقد ، ولا يجوز تأجيل شيء من الثمن ، ولا يجوز أيضاً تأخير استلام الذهب.

فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم.