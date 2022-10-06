مجددا من لبنان لدولة عربية.. ضبط مليون وثمانمائة ألف حبة كبتاغون بمرفأ بيروت

تواصل- فريق التحرير:

أعلن بسام مولوي وزير الداخلية اللبناني، عن إحباط عملية تهريب نوعية قامت بها الأجهزة الأمنية وأسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات التي كانت معدة للتصدير إلى تونس.

وكتب وزير داخلية تونس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” عملية نوعية جديدة قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية،فقد تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية من ضبط حوالي مليون وثمانمائة ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل عدة صناعية”.

وأضاف أن هذه الكمية كانت “: معدّة للتصدير الى تونس عبر مرفأ بيروت، تم توقيف اثنين من المتورطين حتى الآن”.

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