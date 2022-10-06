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«أُمَّةً وَسَطًا».. احذر المثالية في النظرة للحياة وعليك بالواقعية لا إفراط ولا تفريط
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«أُمَّةً وَسَطًا».. احذر المثالية في النظرة للحياة وعليك بالواقعية لا إفراط ولا تفريط

«أُمَّةً وَسَطًا».. احذر المثالية في النظرة للحياة وعليك بالواقعية لا إفراط ولا تفريط

«أُمَّةً وَسَطًا».. احذر المثالية في النظرة للحياة وعليك بالواقعية لا إفراط ولا تفريط
١٠:١٥:١٩ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د.عاصم العقيل طبيب نفسي استشاري وأستاذ جامعي، بالواقعية في التعامل مع ملمات الحياة، محذرا من المثالية الزائدة.

وقال العقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “التنظير كثيرا ما يأتي بالخيبات والمثالية في النظرة للحياة كثيرا ما تكسر صاحبها وترهقه وتتعب غيره”.

وأضاف العقيل “لذلك الواقعية ضرورة لحياة متوازنة فلا إفراط ولا تفريط، وأن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، وهكذا تنضج وتطور إلى أن تتصالح مع ذاتك!”.

وقال تعالى في محكم التنزيل {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ}

الكلمات الدلالية:
استشاري نفسي الحياة المثالية الواقعية الواقعية في الحياة عاصم العقيل

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