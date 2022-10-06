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أسهم أوروبا و«وول ستريت» يتراجعان ومخاوف التضخم تتزايد
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أسهم أوروبا و«وول ستريت» يتراجعان ومخاوف التضخم تتزايد

أسهم أوروبا و«وول ستريت» يتراجعان ومخاوف التضخم تتزايد

أسهم أوروبا و«وول ستريت» يتراجعان ومخاوف التضخم تتزايد
١٠:١٣:٠١ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم، حيث أثار محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي مخاوف بشأن حالة التضخم في منطقة اليورو وتشديد السياسة النقدية لترويضه، في حين زاد تراجع مبيعات التجزئة من القلق بشأن تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفق.

“ستوكس” يتراجع

وارتد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن المكاسب المبكرة التي حققها في الجلسة وهبط 0.6%، مسجلاً خسائر للجلسة الثانية على التوالي، حسب “واس”.

وشهدت الأسهم الأوروبية دفعة، في بداية الأسبوع، على خلفية الآمال في أن يتحول بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى إلى نهج أقل تشدداً.

قلق من مواجهة التضخم

ومع ذلك، أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي على مدار يومي السابع والثامن من سبتمبر أن صانعي السياسة يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يستقر طويلاً عند مستويات مرتفعة للغاية، مما يجعل اللجوء إلى تشديد عنيف للسياسة النقدية أمراً ضرورياً، حتى وإن أدى ذلك إلى تراجع النمو.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، خلال الاجتماع الأخير، ووعد بمزيد من الزيادات حتى في الوقت الذي تكافح فيه دول التكتل ارتفاع الأسعار وأزمة تكلفة المعيشة.

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“وول ستريت” تتأثر ببيانات البطالة

وفي سياق متصل، تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، اليوم ،وسط مخاوف من التضخم، وجولة جديدة من تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في حين يعمل المستثمرون على تقييم بيانات تظهر زيادة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بعد أن أظهر تقرير من وزارة العمل أن مطالبات البطالة الأسبوعية ارتفعت أعلى من المتوقع،

مؤشرات الأسهم الآن

تراجع المؤشر داو جونز 67.7 نقطة أو 0.22% إلى 30206.13 نقطة، في حين هبط ستاندرد آند بورز بواقع 11.3 نقطة أو 0.30% إلى 3771.97 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك 19.6 نقطة أو 0.18% إلى 11129.041 نقطة، حسب مواقع متخصصة نقلا عن “رويترز”.

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