الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مشهد مذهل.. لحظة التهام حيتان الأوركا القاتلة 4 أسماك قرش بعد محاصرتها في البحر
خبير يوضح مميزات وعيوب رفع مدة التمويل العقاري إلى 30 سنة
«أُمَّةً وَسَطًا».. احذر المثالية في النظرة للحياة وعليك بالواقعية لا إفراط ولا تفريط
أسهم أوروبا و«وول ستريت» يتراجعان ومخاوف التضخم تتزايد
مجددا من لبنان لدولة عربية.. ضبط مليون وثمانمائة ألف حبة كبتاغون بمرفأ بيروت
أهم 10.. الغضب يطيح بحكومة الكويت بعد ساعات من تعيينها والعثور على مفقودي «حوية نمار» بمكة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

مشهد مذهل.. لحظة التهام حيتان الأوركا القاتلة 4 أسماك قرش بعد محاصرتها في البحر

مشهد مذهل.. لحظة التهام حيتان الأوركا القاتلة 4 أسماك قرش بعد محاصرتها في البحر

مشهد مذهل.. لحظة التهام حيتان الأوركا القاتلة 4 أسماك قرش بعد محاصرتها في البحر
١٠:١٩:٢٦ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

كشف مقطع فيديو التقطته طائرة بدون طيار حظة افتراس الحيتان العملاقة من فصيلة الأوركا، لأسماك القرش البيضاء، قبالة سواحل جنوب إفريقيا.

وخلال الفيديو، تظهر الحيتان القاتلة وهي تصطاد وتأكل أسماك القرش البيضاء وظلت تلتهم لحمها لمدة ساعة تقريبا.

الحيتان القاتلة تحاصر أسماك القرش وتلتهمها

كما شوهدت الحيتان القاتلة وهي تهاجم ما لا يقل عن 4 أسماك قرش بيضاء في مشهد لا يتكرر كثيرا ويعتقد أنه الأول من نوعه والذي يتم تصويره بهذا الشكل وتلك الدقة العالية.

وبسبب قبضتها القوية وحجمها الضخم، حاولت أسماك القرش البيضاء الهروب من الحيتان العملاقة، ولكن تمت محاصرتها وافتراسها ، بحسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتعد حيتان الأوركا من أضخم الحيتان على وجه الأرض كما تمتلك القدرة على الفتك بالكثير من الفرائس نظرا لقوتها وضخامة حجمها

اقرأ أيضا :

واقعة نادرة.. معركة بين 20 حوتًا من «الأوركا» واثنين من الحيتان الحدباء.. شاهد ماذا حدث؟

مشهد يحبس الأنفاس .. سرب من الحيتان يحاصر قاربا (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أسماك القرش البحر جنوب أفريقيا حيتان حيتان الأوركا

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. شاب يسرق جوالاً أمام الجميع من مجمع اتصالات بالرياض

بالفيديو.. شاب يسرق جوالاً أمام الجميع من مجمع اتصالات بالرياض

٠٧:٥٨ ص، الثلاثاء، ١٦ فبراير ٢٠١٦
بالفيديو.. سيول تُغرق محافظة الداير وتبتلع المركبات

بالفيديو.. سيول تُغرق محافظة الداير وتبتلع المركبات

٠٩:٥٢ ص، الخميس، ١٤ أبريل ٢٠١٦
هل يزيد دعم حساب المواطن بعد رفع أسعار البنزين؟.. توضيح رسمي

هل يزيد دعم حساب المواطن بعد رفع أسعار البنزين؟.. توضيح رسمي

١١:١٨ ص، الأحد، ١٤ يوليو ٢٠١٩
«العيسى» يتفاعل مع مناشدة «معلمة» طلبت نقلها لرعاية طفلها المعاق

«العيسى» يتفاعل مع مناشدة «معلمة» طلبت نقلها لرعاية طفلها المعاق

٠٨:٣٩ م، الخميس، ٢٩ مارس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *