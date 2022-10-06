مشهد مذهل.. لحظة التهام حيتان الأوركا القاتلة 4 أسماك قرش بعد محاصرتها في البحر

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كشف مقطع فيديو التقطته طائرة بدون طيار حظة افتراس الحيتان العملاقة من فصيلة الأوركا، لأسماك القرش البيضاء، قبالة سواحل جنوب إفريقيا.

وخلال الفيديو، تظهر الحيتان القاتلة وهي تصطاد وتأكل أسماك القرش البيضاء وظلت تلتهم لحمها لمدة ساعة تقريبا.

الحيتان القاتلة تحاصر أسماك القرش وتلتهمها

كما شوهدت الحيتان القاتلة وهي تهاجم ما لا يقل عن 4 أسماك قرش بيضاء في مشهد لا يتكرر كثيرا ويعتقد أنه الأول من نوعه والذي يتم تصويره بهذا الشكل وتلك الدقة العالية.

وبسبب قبضتها القوية وحجمها الضخم، حاولت أسماك القرش البيضاء الهروب من الحيتان العملاقة، ولكن تمت محاصرتها وافتراسها ، بحسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتعد حيتان الأوركا من أضخم الحيتان على وجه الأرض كما تمتلك القدرة على الفتك بالكثير من الفرائس نظرا لقوتها وضخامة حجمها

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