أهم 10.. الغضب يطيح بحكومة الكويت بعد ساعات من تعيينها والعثور على مفقودي «حوية نمار» بمكة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. إعلان نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية بـ”مكافحة المخدرات”

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج.. المزيد هنا :

كيف يمكن التسجيل في الإسكان التنموي؟.. «سكني» يوضح

كشف برنامج سكني المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، عن طريقة التسجيل في الإسكان التنموي.. المزيد هنا :

تبدأ نهاية الأسبوع القادم.. ثاني أطول إجازة لطلاب المدارس

تبدأ نهاية الأسبوع القادم، ثاني أطول إجازة لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي والتي تستمر 4 أيام.. المزيد هنا :

بالفيديو.. سيارة تقفز فوق سور أحد المباني في جدة.. و”المرور” يكشف التفاصيل

وثقت مقاطع فيديو عديدة وجود سيارة أعلى سور أحد المباني في محافظة جدة، حيث قفزت بطريقة غريبة أعلى المبنى وكان يقف بجانبها عدد من رجال الأمن.. المزيد هنا :

خبير تقني: واتساب قد يحجب ميزة مهمة يلجأ إليها ملايين المستخدمين (فيديو)

كشف الخبير التقني سالم الحربي، عن أن تطبيق “واتساب” ربما حجب ميزة مهمة يستخدمها ملايين المستخدمين يوميًا، وهي ميزة التقاط لقطات الشاشة “سكرين شوت”.. المزيد هنا :

قرار غير مسبوق بالكويت.. استقالة وزراء الحكومة الجديدة بعد ساعات من تعيينهم

في سابقة تاريخية من نوعها، تقدم وزراء الحكومة الكويتية الجديدة باستقالتهم إلى رئيس الوزراء، بعد ساعات من تكليفهم بمهام عملهم.. المزيد هنا :

6 أنشطة لا تتطلب إصدار رخصة موثوق.. تعرف عليها

دخل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المتضمن وجوب الترخيص لتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي “موثوق”، حيز التنفيذ بداية شهر أكتوبر الجاري.. المزيد هنا :

العثور على مفقودي «حوية نمار» بمكة.. والكشف عن حالتهم الصحية

عثرَ عضو فريق إنجاد جلال بن محمد الحارثي على مفقودي “حوية نمار” بمكة المكرمة، موضحا أنهم بصحة طيبة.. المزيد هنا :

استشاري يكشف عن «كارثة» يقع فيها بعض الأطباء عند ارتفاع ضغط المريض

كشف الدكتور صالح الغامدي استشاري القلب وخبير الضغط والتوتر، عن خطأ شائع يقع فيه بعض الأطباء مع المرضى عند ارتفاع ضغط الدم.. المزيد هنا :

تُطبق من الغد.. الاتحاد الأوروبي ينشر حزمة عقوبات على روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا والتي ستدخل حيز التنفيذ في 7 أكتوبر.. المزيد هنا :