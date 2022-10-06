خبير يوضح مميزات وعيوب رفع مدة التمويل العقاري إلى 30 سنة

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أوضح الخبير العقاري م. أحمد الفقيه ، أن هناك تضليلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تراجع القطاع العقاري، في حين أن الصفقات العقارية ارتفعت بنسبة 16%، خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس.

أسباب ارتفاع أسعار العقارات

وأفاد الفقيه، عبر مداخلة لبرنامج “يا هلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن الارتفاع في أسعار العقارات يرجع إلى سياسة العرض والطلب، وليس له علاقة بقرار رفع مدة التمويل العقاري.

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وفرة المعروض والطلب

ورأى الخبير العقاري أن الفترة المقبل ستشهد ارتفاعا في الطلب على العقارات والأراضي، نظرا لجهود الحكومة المبذولة، ممثلة في وزارة الإسكان، وكذلك أعمال القطاع الخاص.

وأضاف أن كل ما نحتاجه هو أن نتخطى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية، وسنرى حجم معروض كبير في السوق، من المطورين، ومن حائزي الأراضي.

تعزيز القدرة الشرائية

من ناحية أخرى، رأى المدير التنفيذي بدائرة الأبحاث بشركة أرقام كابيتال، محمد حيدر، أن قيام الشركة لإعادة التمويل العقاري بتمديد فترة من 25 إلى 30 عاما، يخفض كلفة القسط الشهري للمشترين الجدد عبر التمويل العقاري، ويعزز القدرة الشرائية للعقار، حسب “العربية”.

وكشف أن نسبة المشترين الجدد والسكان الذين لديهم نية للدخول للسوق العقارية ليس لديهم القدرة الشرائية اللازمة حتى يمولوا وحداتهم، لذا خطوة الشركة تساعد على توسيع دائرة الطلب في المملكة.