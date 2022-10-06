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شاهد : ردة فعل طلاب لحظة صعود معلمهم منصة التكريم

شاهد : ردة فعل طلاب لحظة صعود معلمهم منصة التكريم

شاهد : ردة فعل طلاب لحظة صعود معلمهم منصة التكريم
٠٩:٥٧:١٣ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو لحظة احتفال طلاب بتكريم معلمهم في حفل كبير حضره العشرات من الأشخاص .

ويظهر الفيديو ابتهاج الطلاب وفرحتهم بتلك اللحظة حيث تعالت الهتافات التي تشيد بالمعلم ودوره في توصيل طلابه لهذه المرحلة الهامة في حياتهم.

المعلم يحظى بشعبية كبيرة بين طلابه

ويبدو أن المعلم يحظى بشعبية كبيرة بين طلابه ويظهر ذلك واضحا في ايتهاجهم الشديد بتلك اللحظة وردة فعلهم غير المتوقعة .

وصعد المعلم على منصة التتويج وقام أحد المسؤولين بتقديم الهدية له في تلك اللحظة تحديدا قفز الطلاب من أماكنهم وهللوا فرحا وابتهاجا وتعالت أصواتهم .

وترك المعلم تأثيرا إيجابيا في نفوس طلابه لذا قإنهم حرصوا على “رد الجميل” على ما يبدو وبالتأكيد فإن هذا الأمر أشعره بمزيد من الفخر والاعتزاز وأضاف إلى نجاحه المهني نجاحا جديدا.

ويحظى المعلم بمكانة عالية في الدول العربية كونه يؤدي رسالة سامية في تعليم أجيال جديدة وإلحاقهم بسوق العمل .

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الكلمات الدلالية:
العملية التعليمية تكريم معلم رسالة المعلم طلاب مدرسة

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