الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بيان من سفارة المملكة في أمريكا
روسيا تستدعي سفير فرنسا بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة
هل يمكن استعادة المقابل المالي بعد إلغاء الاختبار؟ «تقويم التعليم» تجيب
وزارة الدفاع تعلن طرح 175 وظيفة في هذا الموعد.. رابط التقديم
المجلس الصحي يكشف عن نوع من اللحوم يسبب السرطان بشكل مؤكد
الصحة العالمية: تسجيل 29 وفاة بإيبولا في أوغندا واللقاحات غير فعالة لتحييده

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بيان من سفارة المملكة في أمريكا

بيان من سفارة المملكة في أمريكا

بيان من سفارة المملكة في أمريكا
٠٩:١٧:٤٤ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها سوف تكون مغلقة يوم الإثنين القادم 10 أكتوبر.

وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها ستكون مغلقة بمناسبة الإجازة الفدرالية.

وكتب السفارة عبر حسابها :” تود السفارة افادة المواطنين الكرام بأنها ستكون مغلقة يوم الإثنين القادم ١٠ أكتوبر بمناسبة الإجازة الفدرالية، وسوف يستأنف العمل يوم الثلاثاء ١١ أكتوبر”.

وتابعت :” وفي حالات الطوارئ لا سمح الله يرجى الاتصال على الارقام المذكورة في موقع السفارة”.

الكلمات الدلالية:
إجازة فدرالية السعودية سفارة المملكة في أمريكا يوم إجازة

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. إغلاق “سبلاش” بمكة بسبب التخفيضات الوهمية والتلاعب

بالصور.. إغلاق “سبلاش” بمكة بسبب التخفيضات الوهمية والتلاعب

٠٢:٠٥ ص، السبت، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٤
بعد قرارات العبادي.. نيويورك تايمز: محاربة الفساد بالعراق «حبر على ورق»

بعد قرارات العبادي.. نيويورك تايمز: محاربة الفساد بالعراق «حبر على ورق»

٠٧:٥٨ م، الأثنين، ٣١ أغسطس ٢٠١٥
مجلس التعاون: الانقلاب الحوثي في اليمن تصعيد خطير ومرفوض

مجلس التعاون: الانقلاب الحوثي في اليمن تصعيد خطير ومرفوض

٠٤:٥٧ م، السبت، ٠٧ فبراير ٢٠١٥
ارتفاع عدد ضحايا «رافعة الحرم» لـ107 حالة وفاة و238 مصابًا

ارتفاع عدد ضحايا «رافعة الحرم» لـ107 حالة وفاة و238 مصابًا

٠٦:٤٦ م، الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *