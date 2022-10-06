بيان من سفارة المملكة في أمريكا

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها سوف تكون مغلقة يوم الإثنين القادم 10 أكتوبر.

وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها ستكون مغلقة بمناسبة الإجازة الفدرالية.

وكتب السفارة عبر حسابها :” تود السفارة افادة المواطنين الكرام بأنها ستكون مغلقة يوم الإثنين القادم ١٠ أكتوبر بمناسبة الإجازة الفدرالية، وسوف يستأنف العمل يوم الثلاثاء ١١ أكتوبر”.

وتابعت :” وفي حالات الطوارئ لا سمح الله يرجى الاتصال على الارقام المذكورة في موقع السفارة”.