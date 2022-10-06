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تفاصيل جديدة في مقتل الشابة الإيرانية نيكا شاكرمي
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تفاصيل جديدة في مقتل الشابة الإيرانية نيكا شاكرمي

تفاصيل جديدة في مقتل الشابة الإيرانية نيكا شاكرمي

تفاصيل جديدة في مقتل الشابة الإيرانية نيكا شاكرمي
١١:٠٠:٥٥ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت نسرين شاكرمي، إن ابنتها نيكا شاكرمي قتلت في المظاهرات في 20 سبتمبر، وتم تسليم جثتها إلى مشرحة “كهريزك” في اليوم نفسه، ودفت سرا دون حضور أهلها.

اعتقالات واعترافات قسرية

وأوضحت والدة المراهقة المقتولة، التي لم تتم عامها السابع عشر، أن شقيقها وشقيقتها المعتقلين أُجبرا على الإدلاء باعترافات كاذبة، وأن ابنتها قتلت بسبب الضرب الذي تعرضت له على أيدي عناصر الأمن

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“قتلوا ابنتي ويهددونني”

فيما يثت وسائل إعلام إيرانية، رسالة صوتية منسوبة لوالدة نيكا، تحدث فيها عن التهديدات والضغوط الأمنية، وأنها تتعرض لضغوط لتكرار رواية وسيناريو النظام بشأن وفاة ابنتها، وقال: “قتلوا ابنتي وهم يهددونني على الاعتراف القسري”.

ووجدت نيكا شاكرمي، 17 عاما، مقتولة على بعد 27 كليلومترا من موقع المظاهرات، التي شاركت فيها، ووثقت ذلك بمقطع فيديو عبر حسابها على أحد مواقع التواصل.

المظاهرات تتأجج

وأدى مقتل نيكا شاكرمي، الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، لاشتعال احتجاجات إيران المنددة بمقتل الشابة مهسا أميني.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أعرب مسؤولون كبارعن قلقهم من تأجج الموقف، مؤكدين أن مقتل شاكرمي هو  بمثابة خزان وقود يساعد على تصاعد حدة المظاهرات التي تتواصل في جميع أنحاء إيران.
الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الشرطة الإيرانية طهران مظاهرات إيران مهسا أميني نيكا شاكرمي

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